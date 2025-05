Mina Shirakawa se convierte en la retadora del Campeonato Femenil AEW

Toni Storm volvió a poner en juego su oportunidad por el Campeonato de AEW, al enfrentarse a Mina Shirakawa, Skye Blue y AZM (quien recientemente destronó a Mercedes Moné como campeona del NJPW Strong), en un combate con una condición clara: si no lograba llevarse la victoria, tendría que ceder su lucha titular.

Las dos japonesas comenzaron con ataques rápidos y potentes, dejando de lado a sus otras dos rivales por algunos momentos. Sin embargo, pronto tanto la campeona como Skye Blue se integraron de lleno a la acción, y las cuatro gladiadoras empezaron a intervenir activamente.

Los ataques comenzaron a volar por todos lados, sin una clara dominadora. Las más espectaculares fueron las luchadoras niponas, quienes sorprendieron a Toni Storm con movimientos ágiles y veloces.

Toni no tuvo una noche fácil, ya que parecía no saber de dónde venían los golpes; todas la tenían en la mira, decididas a impedir que tomara el control del combate. Aun así, la campeona no se dejó vencer y supo responder con ataques contundentes.

El duelo fue sumamente dinámico, con un constante ir y venir de golpes y maniobras. La acción era tan rápida que, cuando una luchadora lograba conectar un ataque, otra ya había respondido, impidiendo que alguien tomara una ventaja definitiva. Mina Shirakawa fue quien estuvo más cerca de llevarse la victoria.

Sin embargo, tras varios minutos de intensa acción, Shirakawa sorprendió a Toni Storm con un par de movimientos que culminaron en un efectivo toque de espaldas, logrando así la cuenta de tres y quedándose con el triunfo y convertirse en la retadora por el título en Double or Nothing.