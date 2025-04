Mina Shirakawa regresa a ROH esta semana

Antes de firmar con AEW, Mina Shirakawa tuvo un 2024 de estreno cuando disputó sus primeros cuatro combates en ROH, uno de ellos dentro del evento Supercard Of Honor, donde hizo equipo con Maika y Mei Seira para enfrentar a Tam Nakano, AZM y Saya Kamitani. Como más reciente implicación, tuvo un mano a mano con Taya Valkyrie en la edición de ROH on HonorClub del pasado 5 de septiembre.

Pero ahora, como «All Elite» tras dejar Stardom, Shirakawa regresa a la casa del honor para su próximo episodio semanal, en un duelo contra Leila Grey, cuya última muestra competitiva se produjo durante la entrega de ROH on HonorClub del 13 de marzo, derrotando a Lady Frost. Nunca antes estas gladiadoras habían compartido lona.

Seguidamente, todo lo anunciado por ahora para el episodio de ROH on HonorClub de este jueves

.@Miss_LeilaGrey sets her sights on the ROH Women’s Pure Title Tournament, but first she faces the returning @MinaShirakawa!



📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxqvDf 7/6c pic.twitter.com/6TmD649hbD