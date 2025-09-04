Mina Shirakawa estará presente en el Grand Prix del CMLL

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) prepara una edición histórica del Grand Prix de Amazonas, y ya anunció a las primeras participantes, una de cada equipo.

La gran novedad de este año es la llegada de Mina Shirakawa, figura japonesa que actualmente compite en All Elite Wrestling (AEW) y que cuenta con una amplia trayectoria en empresas como Stardom, NJPW y Ring of Honor.

Conocida como “The Venus of Pro Wrestling”, Mina no solo se ha ganado el reconocimiento mundial por su carisma, sino también por su éxito en el cuadrilátero consiguiendo títulos importantes y ganandose a los fans.

► Zeuxis, la primera representante mexicana para el Grand Prix

Por el lado nacional, la primera confirmada es Zeuxis, excampeona Campeona Mundial Femenil del CMLL y una de las máximas exponentes de la división. La luchadora, que hizo historia como parte de la primera dupla campeona de parejas femeniles junto a Stephanie Vaquer, llega al Grand Prix con la misión de defender el orgullo de las Amazonas mexicanas.

Aunque nació en Puerto Rico su padre es mexicano por lo que tiene doble nacionalidad.

► Un torneo con legado y grandes campeonas

El Grand Prix de Amazonas 2025 celebrará su tercera edición y se consolida como uno de los torneos más importantes del CMLL en la última década. Campeonas como Dark Silueta (2021), Dalys (2022), Tessa Blanchard (2023) y Reyna Isis (2024) ya han inscrito sus nombres en la historia del evento.

Aunque la lista completa de participantes aún no se ha dado a conocer, la confirmación de Mina Shirakawa y Zeuxis asegura un duelo de estilos que promete ser inolvidable.

Se espera la llegada de más figuras de empresas internacionales como Stardom, AEW, ROH, RevPro y MLW, siguiendo la tradición de un torneo que ha sido sinónimo de diversidad y calidad.