Mina Shirakawa dejará Stardom y se espera recale en AEW

2024 fue el de la absoluta internacionalización para Mina Shirakawa. Aunque la gladiadora ya había luchado previamente fuera de Japón, sus numerosas implicaciones el pasado año sobre suelo estadounidense, principalmente para AEW, marcaron la diferencia. Y parece que quedó seducida por la promesa del «sueño americano».

Hoy, Tokyo Sports publica que Shirakawa informó a Stardom a finales de 2024 que dejaría la promotora antes de concluir el presente mes, de cara a mudarse a EE.UU. y competir allí a tiempo completo. En el reporte, se mencionan las opciones de AEW y WWE como principales destinos.

«The Venus» disputó el pasado día 22 el que parece quedará como su último combate en Stardom, al menos estando bajo contrato con la empresa durante la segunda jornada de Spring Vacation ~Hi Hi! Okinawa~. Junto a Maika y HANAKO, Shirakawa venció a Akira Kurogane, Anne Kanaya y Yuria Hime.

Allá por 2018, Shirakawa comenzó su carrera luchística, y tras pasar por TJPW, en 2020 recaló en Stardom. Bajo los focos de este producto, Shirakawa conquistó el Campeonato Artist Of Stardom (dos veces), el Campeonato Goddesses Of Stardom, el Campeonato Future Of Stardom y el Campeonato Wonder Of Stardom.

► Próxima «All Elite»

Tokyo Sports menciona que AEW y WWE están en la agenda de Mina Shirakawa, pero según informa ahora Sean Ross Sapp vía Fightul, su destino pasa por la primera.

De entre todas las gladiadoras protagonistas del «crossover» AEW-Stardom, Shirakawa ha sido la cara más visible de esta colaboración, reuniéndose con su antigua compañera Mariah May y siendo parte importante de la historia que trazaron la inglesa y Toni Storm, además de luchar contra ambas por el título mundial femenil de la compañía. Asimismo, se midió a Mercedes Moné en Wrestle Dynasty, donde perdió el Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro.