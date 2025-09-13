La superestrella japonesa de All Elite Wrestling, Mina Shirakawa, fue la primera gladiadora internacional anunciada para competir en el «Grand Prix de Amazonas 2025» del Consejo Mundial de Lucha Libre.

► Mina Shirakawa entusiasmada por luchar en el Grand Prix de Amazonas

Como parte de la conferencia de medios del CMLL, la luchadora hizo una serie de interesantes declaraciones sobre como desea que sea su participación en esta importante competencia.

– Sobre sus expectativas sobre el torneo:

Me gustaría ser la primera japonesa en ganar el Grand Prix, se que hay muchas compañeras japonesas que han ido a México, en lo personal tengo mucho interés de ir a México, quiero mostrar lo mejor de mi estilo, el estilo japonés, como lo he hecho en los Estados Unidos, quiero ser una pionera japonesa en ganar el Grand Prix. Desde que vivía en Japón ya conocía el Grand Prix del CMLL, y pensaba que algún día me gustaría estar en uno de ellos, ya pude venir a México y hoy tengo muchas ganas de volver, es todo un honor que me hayan invitado y con muchos deseos de estar con ustedes.

– Sobre su preparación para la competencia:

Me voy a preparar para estar físicamente apta para poder rendir en la Arena México, si me han dicho que a muchos les duelen los pulmones por la altura, por eso hay que entrenarnos bien, quiero llegar y tener toda la estamina suficiente para llevarme la copa. Además buscaré luchar contra mexicanas antes del Grand Prix y así poderme adaptar a su estilo. Cuando pude enfrentar a las luchadoras mexicanas fue mi segunda lucha como profesional en México en el 2018, técnicamente no fue mi mejor día, pero tiempo después fui a ver la función del Aniversario y no sabía que las mujeres tienen más de cien formas de utilizar las cuerdas, y eso me hace tener que ir a hacer luchas antes para poder hacer ajustes y poder entender la lucha libre que las luchadoras del Consejo Mundial practican, me gustaría tener una lucha de campeonato.

– Sobre conquistar a los aficionados mexicanos:

A pesar de se una competencia de las mexicanas contra las extranjeras, quiero ser la campeona del Grand Prix, ahorita trabajo en los Estados Unidos y tengo muchos fans, en México espero que haya muchos fans que me apoyen, aunque apoyen a las mexicanas me gustaría que me apoyen a mí. Quiero que los mexicanos se conviertan en fans de Mina Shirakawa. Sin embargo, reconozco la gran calidad de las representantes del CMLL, al principio el grupo de luchadores y luchadoras están separados en Japón, en México hombres y mujeres entrenan juntos y eso me parece fantástico, por eso le tengo mucho respeto a luchadoras que lo han hecho bien, como Catalina, Persephone y Zeuxis, todo mi respeto y admiración para ellas.