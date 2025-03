Los cinturones «WWE Legacy» son ediciones especiales de los títulos de campeonato de la compañía más notoria de la lucha libre profesional diseñadas para rendir homenaje a equipos deportivos, universidades o momentos emblemáticos en la historia de la propia industria de las doce cuerdas. Estos combinan la estética y los logotipos característicos de las organizaciones homenajeadas con el diseño tradicional de los mismos cetros de la empresa, creando piezas únicas para coleccionistas y aficionados. Por ejemplo, se han lanzado ediciones para los New York Yankees de la MLB o para los Philadelphia Eagles de la NFL.

MLB Legacy Titles are here! Kickoff the 2024 season with these NEW MLB Legacy Titles! Shop your favorite team today! #WWEShop #WWE #MLB 🛒: https://t.co/2HopoBUBOv pic.twitter.com/nHEg8r7VmN

Y ahora también para algunos renombrados equipos de fútbol de Europa.

14 de marzo de 2025 – WWE, parte de TKO Group Holdings, presentó hoy en exclusiva los Cinturones de Campeonato WWE Legacy, que cuentan con la imagen oficial y los colores de 13 importantes clubes de fútbol europeos, incluyendo Paris Saint-Germain, Juventus, Inter de Milán, AC Milan, Celtic FC, Rangers FC, BVB Dortmund, Chelsea FC, Tottenham Hotspur, Aston Villa, West Ham United, Manchester United y Manchester City.

Los Cinturones de Campeonato WWE Legacy, que representan a un grupo selecto de los clubes de fútbol más grandes del mundo, están adornados con los colores distintivos y los emblemas oficiales de cada equipo. Esta colección sigue el lanzamiento de los Cinturones de Campeonato WWE Legacy con licencia oficial de la NFL, MLB, NBA, NHL y diversas universidades.

Los Cinturones de Campeonato WWE Legacy de Fútbol Europeo ya están disponibles para preventa en Euroshop, WWE Shop y Fanatics, y pronto podrán adquirirse en tiendas oficiales de los clubes seleccionados y en eventos en vivo de WWE.

