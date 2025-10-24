Miku Aono: «Me frusta cuando comparan a Marigold con Stardom»

Miku Aono, superestrella de Marigold, se declara lista ya que realizó una preparación exhaustiva antes del desafío que tendrá contra la campeona Utami Hayashishita en el evento «Grand Destiny 2025«.

► Miku Aono es retadora por el título principal de Marigold

Miku Aono fue la ganadora del torneo «Dream Star GP» por lo que ganó el derecho a desafiar a Utami Hayashishita, quien ha defendido el Campeonato Mundial Marigold en cuatro ocasiones.

Respecto a este importante compromiso, Muki Aono fue entrevistada por Tokyo Sports:

Este combate por el título es un gran reto para mí. Incluso tomé un entrenamiento místico en una cascada, con la esperanza de demostrar algo más que mi propia fuerza. Incluso mientras la cascada me golpeaba, solo pensaba en el cinturón, lo que aumentó mi concentración. Golpeada por la fría cascada, ardo de pasión, y ahora me llevaré a casa el Campeonato Mundial.

Miku Aono ha estado con Marigold desde su lanzamiento en mayo de 2024 y a los dos meses, se convirtió en la primera poseedora del Campeonato Nacional Unido Marigold. En mayo, fue la oponente final de Nanae Takahashi en su función de retiro.

Aono habló sobre su posición en Marigold:

Mi mayor objetivo es que más gente conozca a Marigold. Me frustra cuando comparan a Marigold con la otra empresa (Stardom), creada también por Rossy Ogawa. Creo que hay cosas que puedo mostrar porque no soy de allí. Quiero que Marigold sea aún más grande. Mentiría si dijera que no tengo ninguna preocupación de cara al campeonato, y creo que la fortaleza mental es fundamental para ser campeona. Hoy, todo lo innecesario se ha desprendido, y con un espíritu inquebrantable, seré quien lidere la organización.