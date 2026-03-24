Miku Aono en desacuerdo que Marigold se apoye en Mayu Iwatani

Miku Aono, actual poseedora del Campeonato Mundial Marigold, pretende tener un reinado brillante en Marigold, que la posicione como verdadera líder del grupo de luchadoras sin recurrir a la fama de otras gladiadoras del roster.

► Miku Aono es la monarca principal de Marigold

Miku Aono fue entrevistada por Encount Press donde la monarca platicó sobre su reinado y su papel dentro de Marigold.

– Sobre la empresa a dos años de su inicio de actividades:

Creo que todavía estamos en proceso de mejora. Estamos lejos de ser un equipo completo, y eso me incluye a mí. Tenemos muchas luchadoras jóvenes y de mediana trayectoria, así que siento que necesitamos elevar el nivel general. Por supuesto, hay luchadoras excepcionales como Victoria Yuzuki, y creo que todas las luchadoras quieren llegar a la cima, pero no creo que estemos en nuestro mejor momento ahora mismo. Mayu Iwatani ha llegado para quedarse, pero no podemos depender solo de ella, así que quiero que todas tengan un mayor sentido de urgencia y brillen con luz propia

– Sobre su última defensa, donde ganó la cabellera de CHIAKI:

Creo que CHIAKI tiene un estilo de lucha terrible, pero es alguien que disfruta de la lucha libre profesional. Lo siento especialmente desde que se formó Darkness Revolution (un grupo de rudas integrado por Nagisa Nozaki y CHIAKI). Su alianza con Nozaki resultó significativa y le ha dado confianza para definir su estilo. Esto le ha permitido idear estrategias para sus desafíos. Fue lo que sucedió en este reto, donde dijo que quería apostar su cabellera. Pensé que estaba un poco loca, pero cuando se cortó su cabello tras perder, la respeté más y le agradecí porque me ayudó a crecer profesionalmente.

– Sus objetivos como campeona máxima de Marigold:

Quiero convertirme en una luchadora que pueda decir con orgullo que soy el símbolo de Marigold. Tengo que superarme. Tras derrotar a Nanae Takahashi, cargo con una gran responsabilidad, así que asumiré el orgullo y las decepciones de esta organización, y seguiré siendo fuerte tanto física como mentalmente. Continuaré evolucionando con el cinturón carmesí y liderando el futuro de Marigold.