Mike Tyson últimamente ha dado mucho de que hablar a sus 53 años, ya que se está preparando para un potencial regreso al ring ante Evander Holyfield, tentativamente para este mes de julio, en pro de una causa benéfica. Por tal motivo, debe estar en la prensa y otros eventos para darse a promocionar nuevamente. Así que Mike Tyson estará en AEW Double Or Nothing 2020, para entregar el Campeonato TNT al primer monarca que saldrá entre Cody y Lance Archer.

► Mike Tyson, el fanático incondicional de AEW

Si bien Mike Tyson ha tenido unas cuantas apariciones en la WWE, pero ahora está vinculado con AEW y estará presente este sábado en Double or Nothing. En una sesión de prensa para informar sobre AEW Double or Nothing 2020, llevado a cabo este jueves, se le preguntó a Cody si Mike Tyson siempre formó parte de los planes originales de este PPV, y esto fue lo que contestó el Vicepresidente Ejecutivo de la compañía:

"Mike Tyson fue en realidad alguien que conocimos como compañía en Double or Nothing el año pasado. En el transcurso del año, hemos llegado a respetarlo como fanático y es un fanático incondicional de AEW."

"Sin embargo, diré que fue uno de los últimos toques que tuvo Double or Nothing en términos de quién será el que presente ese campeonato. Alguien con un elemento de prestigio y eso es lo que Mike está allí para hacer el sábado por la noche. Él está ahí para entregar el campeonato a Lance o a mí mismo y ha sido divertido conocer a Mike durante el año pasado".

Como sabemos, Tyson presentará el Campeonato TNT en menos de 48 horas en Double or Nothing, y Cody manifestó que el mismo no ha sido revelado al público, y que solo Tony Khan es el único que lo ha visto.