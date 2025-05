Mike «Speedball» Bailey y Komander se imponen a RUSH y Dralístico

Mike «Speedball» Bailey se está preparando para su duelo ante Kazuchika Okada, por el Campeonato Continental, y antes de eso tuvo una dura prueba ante La Facción ingobernable, y para ello se alió con Komander para enfrentar la rudeza de RUSH y Dralístico.

El combate arrancó con un ataque sorpresivo de Dralístico durante la entrada de su compañero, marcando de inmediato el tono agresivo del encuentro.

RUSH no tardó en mostrar su estilo implacable, estrellando a Bailey contra la barrera de protección y la mesa de comentaristas. Dralístico, por su parte, castigó a Komander, pero los técnicos respondieron con una serie de maniobras aéreas que levantaron al público: Double Dropkick, Topes Suicidas y vuelos espectaculares desde las cuerdas.

Bailey tomó el control con una ráfaga de patadas al estilo Mortal Kombat y un Standing Shooting Star Press. Komander caminó sobre las cuerdas y se lanzó sobre ambos rudos, combinando perfectamente con Bailey en un Shooting Star Press en estéreo que casi liquida el combate.

El cierre llegó tras un Reverse Frankensteiner de Komander a Dralístico, seguido del Time Adventure de Bailey. Komander remató con un 450 Splash, y Bailey cubrió para lograr la cuenta de tres definitiva.

Teamwork makes the dreamwork as Komander and Speedball Bailey get the win in our #AEWCollision Main Event! pic.twitter.com/tqt5gTmJLS

— AEW on TV (@AEWonTV) May 23, 2025