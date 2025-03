Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, el talentoso luchador independiente, con gran legado en la lucha libre independiente, en especial dado su paso por ROH, PWG y NJPW, Homicide, recientemente tuvo que adelantar su retiro.

El mismo ocurrirá esta noche, jueves 20 de marzo de 2025. El motivo por el cual Homicide adelantó su retiro es que un quiste en el cerebro que le detectaron hace unos meses, ha empeorado y mi visión y su habla están mal.

► Luchadores que estarán en el retiro de Homicide lo elogian a lo grande

Pues bien, Homicide seleccionó hacer equipo con Bull James para enfrentarse a Mike Santana y a Afa Jr. El combate se dará esta noche en la empresa Outlaw Wrestling, en donde debutó, en Brooklyn, New York. Y, recientemente, los colegas con los que compartirá el ring por última vez, lo elogiaron. Primero, habló Mike Santana, en reciente entrevista con Bill Pritchard de Wrestle Zone. Estas fueron sus palabras:

«Ha trabajado con todos los que puedas imaginar, desde CM Punk hasta Samoa Joe y el Dragón Americano Bryan Danielson. Ha tenido combates clásicos con todos ellos. Incluso diría que no recibe el crédito que merece porque ha tenido un impacto enorme en muchísimos luchadores. Ha sido responsable de que tantos talentos lograran entrar en el negocio y recibieran su entrenamiento de él. Es un individuo especial y siempre fue un representante enorme del movimiento independiente de la ciudad de Nueva York».

«Su historia completa es muy interesante. Homicide literalmente comenzó en la lucha libre de inmediato. Tal vez fue a la escuela de lucha el día después de salir de la cárcel, algo así de loco. Se baja del autobús en Rikers Island, ve un volante y empieza en la escuela de lucha libre.

«Para mí, él fue el primer tipo en la lucha que me enseñó que no importa de dónde vengas, cómo creciste o lo que hayas pasado, puedes hacer algo de ti mismo. Los dos venimos de orígenes similares, de haber nacido y crecido en los proyectos de vivienda de Nueva York y de habernos criado en la calle y todo eso».



Y, en una reciente aparición con Busted Open Radio, esto dijo Bull James:

«Bueno, solo para tocar el punto que mencionaste, cuando ves la cantidad de gente mostrando su aprecio por Homicide, creo que acabo de ver que Adam Pearce publicó algo en Instagram. CM Punk también estuvo publicando sobre él en sus historias. Para que tipos que están en ese calendario, en una gira por Europa en este momento, se tomen el tiempo de hacer algo así, eso te dice todo lo que necesitas saber, ¿verdad?

«En cuanto al combate en sí, recientemente le envié a Homicide una foto que tomé en el RexPlex desde el público en un evento de Ring of Honor hace años con una cámara desechable que encontré en mi sótano. Encontré este montón de fotos y nos reímos de eso. Y luego, tal vez hace una semana, me llamó y me pidió que fuera su compañero para la lucha, y ni siquiera lo pensé dos veces. Es especial, es un honor. Me enorgullece llamarlo uno de mis mejores amigos, y que me haya pedido hacer esto significa el mundo para mí».

Desde SÚPER LUCHAS le agradecemos todo su aporte a la lucha libre profesional y esperamos que pueda recuperar su salud.

Homicide, durante su carrera, fue campeón en AAA, Assault Championship Wreslting, Big Japan Pro Wrestling, Catalyst Wrestling, Doghouse Championship Wrestling, Eastern Pro Wrestling, Full Impact Pro, Impact Championship Wrestling, la IWA de Puerto Rico, Pro Wrestling Guerrilla, ROH, en donde fue Campeón Mundial de Parejas y Campeón Mundial de Peso Completo ROH y muchas otras empresas independientes más.