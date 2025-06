La lógica de que un talento tiene que coronarse por ser el héroe local no siempre se cumple en lucha libre. Aunque para Mike Santana, desde luego Slammiversary 2025 supone escenario idóneo, considerando que este evento tendrá lugar sobre el área metropolitana de Nueva York, su ciudad natal.

Sin que todavía podamos confirmar que Trick Williams sea Campeón Mundial TNA dentro de tres semanas, pues este martes defenderá su estatus en WWE NXT contra Josh Briggs, la promotora de Anthem Sports & Entertainment anunció que, ostente quien ostente entonces la preciada correa, tendrá que ponerla sobre la mesa en Slammiversary 2025 ante Joe Hendry. ¿Debemos descartar pues la estampa de un Santana como máximo monarca en el epílogo del show?

Durante reciente charla con Gabby LaSpisa, el ex-LAX dejó bastante claro que, cuanto menos, espera ser parte de una Triple Amenaza en Slammiversary 2025.

«Sí, mucha gente está diciendo que debería ganar el título. Y es algo agradable, ¿no? Sin duda es una buena sensación, demuestra que, tú sabes, la gente presta atención […] Sí, me dije a mí mismo que ese era el objetivo por el que trabajo, estar en el estelar de Slammiversary . ¿Qué mejor historia que contar , que después de que me quedara fuera el año pasado, me haya recompuesto y esta vez sí consiga estar en el estelar? La historia está ahí, ¿no? Y la gente la ha estado siguiendo y supongo que el tiempo dirá […] En 2025, tú sabes, seré Campeón Mundial TNA, seguro ».

Les recuerdo cómo luce provisionalmente el menú que presentará Slammiversary 2025 el próximo 20 de julio, desde la UBS Arena en Elmont (Nueva York, EEUU).

On Sunday, July 20, TNA Wrestling presents #TNASlammiversary LIVE on pay-per-view from the UBS Arena in Long Island, New York!



Get tickets NOW: https://t.co/J96ADWwbjb pic.twitter.com/cZOqKpEnbD