Dentro de la cobertura del episodio de iMPACT! de anoche y del previo de Turning Point he señalado que tal vez sea pronto para juzgar la decisión creativa más comentada en las últimas 24 horas. Como sabrán, Mike Santana ya no porta el título mundial de la empresa, luego de perderlo a manos de Frankie Kazarian. Y ahora, una noticia intrinca aún más todo el asunto.

Esto publica Mike Johnson en PWInsider.

A las 2 pm ET, Mike Santana no ha llegado al PPV de esta noche TNA Turning Point. La hora estipulada para la llegada de los talentos era la 1 pm ET. Santana, que perdió el título la pasada noche a manos de Frankie Kazarian, no apareció en su programado ‘meet and greet’ tras las grabaciones. Se dice entre los talentos que Santana no ha devuelto las llamadas ni los mensajes que la compañía le envió. Los oficiales de TNA no respondieron a la petición de si querían comentar algo al respecto. Santana está programado para luchar en el PPV de esta noche, haciendo equipo con Steve Maclin yendo contra Kazarian y Nic Nemeth. Si esto es o no una historia lo veremos pronto.

Mientras, Sean Ross Sapp de Fightful informa de lo siguiente.

«TNA está intentando montar una historia en torno a Santana y el descontento de los seguidores. La empresa dice que no está en las grabaciones y que los oficiales no han tenido noticias de él».

De confirmarse que la ausencia de Santana queda lejos del «kayfabe», podríamos descartar que su derrota ayer viniera motivada por una lesión. Recordemos, se dijo que el contrato del ex-LAX concluía a finales del presente año, entre rumores de un interés por parte de WWE.

Al momento de escribir esta nota, TNA no ha eliminado dicho combate por parejas del cartel de Turning Point.

► Cartel de TNA Turning Point 2025

Les recuerdo el menú que presenta TNA Turning Point, que iniciará a las 8 pm ET, y cuyos resultados conocerán de primera mano aquí en SUPERLUCHAS.

