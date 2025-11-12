El gran protagonista del más reciente Bound For Glory, por encima de todos los nombres implicados, fue Mike Santana. Aunque con demora, el ex-LAX conquistó por fin el Campeonato Mundial TNA al derrocar a Trick Williams, en un logro de absoluto merecimiento que la empresa quiso subrayar durante las semanas posteriores. Tal vez demasiado.

Porque con tanto regodeo en el éxito de Bound For Glory, sin nuevo contenido al uso hasta este jueves, algunos creen que TNA ha dejado pasar un enorme momento de candencia. Y diría que con el primer anuncio para Turning Point, especial que tendrá lugar el viernes, hace poco por acallar tal runrún.

TNA ha anunciado que Santana unirá fuerzas con Steve Maclin en choque de duplas contra Nic Nemeth y Frankie Kazarian. Véase, el Campeonato Mundial TNA no se defenderá en Turning Point, lo que asimismo, rebaja la expectación hacia esta cita, indicándonos que no se trata de un evento de notoriedad. Lógica concreción, realmente, pues sin actualizaciones de contenido en cinco semanas, habría lucido muy forzada una defensa con sólo 24 horas de previa.

Recordemos, Nemeth y Kazarian fueron declarados coganadores del Call Your Shot Gauntlet de Bound For Glory y ambos intentaron sin éxito canjear el trofeo durante el epílogo del show. Un suceso que justifica el choque, unido a las hostilidades ya existentes previamente entre «Kaz» y Maclin en torno al Campeonato Internacional TNA, que el segundo recuperó en Bound For Glory.

► 48 horas para Turning Point

TNA Turning Point 2025 se celebrará el viernes 14 de noviembre desde la Full Sail University en Orlando (Florida, EEUU), y como señalamos, ese Santana y Maclin vs. Nemeth y Kazarian supone el primer encuentro de su cartel.

BREAKING: TNA World Champion @Santana_Proud and TNA International Champion @SteveMaclin will face @NicTNemeth and @FrankieKazarian THIS FRIDAY at #TNATurningPoint LIVE on TNA+ from Full Sail University in Orlando.



With the TNA World Champion in the ring with both Call Your Shot… pic.twitter.com/GNKIxsHGvW — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) November 12, 2025