Mike Santana: «Me encanta TNA, pero WWE es la meta»

En junio de este 2024, «The Real Deal» Mike Santana revelaba que habló con la WWE antes de unirse a TNA después de salir de AEW. Aquellas conversaciones no condujeron a la firma de un contrato pero el luchador nunca cerró esa puerta. De hecho, en agosto se mostraba dispuesto a aprovechar la buena relación entre las dos compañías: «Quiero trabajar con todos. La única forma de mejorar y ganar más experiencia es trabajando con mejores personas. Todo este asunto de NXT/TNA es emocionante y estoy seguro de que cruzaré ese puente cuando sea el momento. Cuando lo haga, prepárense».

► WWE es la meta

Esto tampoco ha ocurrido de momento pero una vez más el actual campeón de peso completo de House of Glory mantiene intacta su esperanza. Pero ya no de cruzar el puente que une a WWE y TNA temporalmente sino, entendemos, de cambiar una empresa por la otra. Así lo indica en una reciente entrevista con Tim Hann Rivera:

«Nunca digas nunca en la lucha libre profesional, nunca. Pero, como dije, la oportunidad adecuada debe presentarse. El momento lo es todo. Por ahora, estoy disfrutando lo que hago en TNA. Me están permitiendo crecer y hacer muchas cosas, y ahí está mi mente en este momento. Pero, de nuevo, el objetivo final de todos es llegar a WWE. Es la cima, ¿no? Veremos. Veremos cómo se presentan las cosas y cómo va la vida, pero nunca dejo ninguna puerta cerrada. Eso es algo que siempre aprendes en la vida, en general: no quemas puentes, no cierras puertas. Creo que sería bastante genial».

ICYMI: @Santana_Proud defends the HOG World Championship against @KENTAG2S at #FinalWarning on Saturday January 25th live from the NYC Arena! Tickets: https://t.co/UsvinGdI5x pic.twitter.com/j7T5Pjwyvb — House Of Glory Wrestling (@HOGwrestling) December 26, 2024