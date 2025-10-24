Mike Santana, anunciado para el próximo show de MLP

Hace un mes, fueron noticias estas declaraciones de Moose, preguntado por Scott D’Amore en una firma virtual.

«Hablo con él (D’Amore) al menos una vez cada dos semanas, una vez al mes. Le va genial. Tiene su nueva promotora, MAPLE LEAF Pro. Lo están haciendo increíble. Ojalá pudiera trabajar con ellos, pero tú sabes cómo está el negocio con TNA. Ellos tienen una relación con AEW y nosotros competimos con AEW, así que ya sabes cómo va ese sinsentido».

Moose venía a confirmar una tendencia observada en los últimos shows de MLP: la ausencia de nombres de TNA programados para sus shows. Dave Meltzer profundizaba así en el asunto.

«Los talentos de TNA no tienen permitido trabajar en los shows de la promotora de Scott D’Amore, MAPLE LEAF Pro, aunque a la mayoría de ellos les gusta D’Amore. El motivo es que la directiva de TNA considera que AEW es el enemigo y D’Amore tiene permitido programar a talentos de AEW. De ninguna manera es una decisión que haría alguien en TNA al que le importan los talentos, y básicamente demuestra que en cuanto a los asuntos importantes, TNA está controlada por WWE».

► Santana abre la puerta prohibida

Responsables en TNA negaron tal «puerta prohibida», y para no faltar a su palabra, en las últimas horas por primera vez se ha anunciado que un talento de la promotora de Anthem Sports & Entertainment competirá en un show de MLP: Mike Santana.

@ThisIsTNA WORLD CHAMPION MIKE SANTANA IN MLP!!!@Santana_Proud will be at Reena Rumble as he has accepted the @SheldonJean_ open challenge!



📍 The NewAge Experience Center Toronto, ON

🎟️ Tickets available at https://t.co/ftoMHpHlQh pic.twitter.com/fXUHgkfQwN — MAPLE LEAF PRO Wrestling (@MapleLeafPW) October 23, 2025

Santana respondió al reto abierto lanzado por Sheldon Jean.

«Sheldon, tengo que darte crédito. Estás haciendo un trabajo bastante bueno a la hora de consolidarte como uno de los mejores de Canadá. Pero te voy a dar la oportunidad de ir de tú a tú con uno de los mejores del mundo el Campeón Mundial TNA. Ahora, Sheldon, esto no es una pulla, son hechos. Tú sabes, y todo el mundo lo sabe, que soy adicto a la grandeza. Nos veremos en Reena Rumble. Vamos a ello».

Reena Rumble tendrá lugar el próximo lunes 27, desde el NewAge Experience Centre de Toronto (Ontario, Canadá). En su cartel por ahora sólo figura el mencionado combate entre Santana y Jean. Veremos si para el mismo también se anuncia a algún «All Elite».