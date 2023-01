Mike Perry reta a Donald Cerrone a combate de boxeo

El ex peso welter de UFC Mike Perry desafió al recientemente retirado Donald ‘Cowboy’ Cerrone a un combate de boxeo.

Perry y Cerrone se enfrentaron previamente en UFC Fight Night 139: Korean Zombie vs. Rodriguez, un evento clásico que contó con uno de los mejores KO de todos los tiempos en el evento principal. Sin embargo, en la co-estelar, Donald Cerrone sometería a Mike Perry con un brazo paralizante de vientre hacia abajo, dejando a los fanáticos con esta imagen icónica.

Desde entonces, ambos hombres han dejado la empresa. Mike Perry se había encontrado en una racha de dos derrotas consecutivas, quedando corto ante Tim Means y Daniel Rodríguez. En lugar de continuar con MMA, ‘Platinum’ Perry participaría en un combate de boxeo con reglas personalizadas contra Michael Seals en Triad Combat 1. Desde entonces, ha cambiado al boxeo sin guantes, obteniendo victorias consecutivas sobre Julian Lane. y Michael Page.

Donald Cerrone permanecería en UFC un año después que Perry. Sin embargo, tras llevar siete peleas sin ganar, tomó la decisión de colgar los guantes (y el sombrero).

Con ambos hombres ahora libres de sus contratos de UFC, Mike Perry ha sugerido que vuelvan a correr, esta vez en el cuadrilátero. Dijo lo siguiente en Twitter:

If you’re looking to box @Cowboycerrone I’m up for my rematch. . .

— Platinum Mike Perry (@PlatinumPerry) January 3, 2023