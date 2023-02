Mike Perry regresa a BKFC

El ex luchador de UFC Mike Perry regresará a Bare Knuckle FC para encabezar un evento el 29 de abril contra un oponente por determinar.

Perry anunció la noticia de su próxima contratación BKFC durante una reciente aparición en The MMA Hour. El oponente de Perry aún no ha sido nombrado para su pelea de regreso, como anunció en la entrevista con Ariel Helwani. Perry no ha luchado en BKFC desde una victoria por decisión mayoritaria sobre Michael ‘Venom’ Page el año pasado.

Perry será el luchador de reserva para el próximo Jake Paul vs Tommy Fury combate de boxeo a finales de este mes. Tras la ausencia de Fury en la rueda de prensa del miércoles, crecieron las especulaciones sobre la posibilidad de que Perry se enfrentara a Paul.

En el momento de escribir estas líneas, Perry sigue en camino de presentarse en Arabia Saudí unos días antes del combate en caso de que Paul o Fury tengan un contratiempo de última hora. Tras una carrera con altibajos en la UFC, Perry se ha hecho un nombre en el BKFC. Ganó su debut en el BKFC contra Julian Lane el pasado mes de febrero antes de una victoria sobre Page en agosto.

Inmediatamente después de su salida de la UFC, Perry obtuvo una victoria por decisión dividida sobre Michael Seals en un evento de Triller Triad Combat en noviembre de 2021. Antes de eso, perdió cuatro de sus últimas cinco peleas en la UFC.

Se espera que el oponente de Perry se anuncie en las próximas semanas. El lugar y la ubicación para el evento del 29 de abril aún no han sido revelados por la promoción.