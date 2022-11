Mike Perry quiere volver a UFC, pero…

El ex peso welter de la UFC, Mike Perry, ha expresado su deseo de volver al octágono más adelante.

Durante una reciente entrevista con The Schmo, Perry reiteró su voluntad de volver al mayor escenario de las MMA. Sin embargo, sugirió que tal vez tenga que venir con una advertencia – la libertad de rebotar entre las oportunidades.

«Hombre, no lo sé. ¿Qué es lo que quiero? No puedo mentir. Quiero decir, no dejo de pensar en los días en que – me olvido de los días de la vieja casamentera – en los días en que Rampage (Jackson), Wanderlei (Silva) y Vitor Belfort entrenaban, viajaban y luchaban por todo el mundo… Iban y venían.

«La UFC tiene ese gran espectáculo. Así que me gustaría conseguir el dinero que estoy recibiendo ahora allí en ese gran espectáculo, y voy a poner un gran espectáculo como siempre lo he hecho. Sé que los fans han estado hablando de ello, ‘Poner Perry de nuevo.’ Muchos de ellos odian como, ‘¡Ya no estás ahí!’ Quiero decir, me preguntan qué es lo que quiero, y estoy siendo honesto… ser capaz de estar en la plataforma más grande que hay en el juego de la lucha«.

A sus 31 años, Perry tiene tiempo de sobra para volver al octógono. Pero sus miras están puestas en algo más que el regreso a la UFC.