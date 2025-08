Mike Perry descarta posible pelea con Conor McGregor

Mike Perry no tiene ningún problema con Conor McGregor, a pesar de su reciente altercado. En 2023, Perry estaba en pleno renacimiento profesional tras su paso a Bare Knuckle Fighting Championship.

En el evento principal de BKFC 41, Perry derrotó al excampeón de peso mediano de la UFC, Luke Rockhold , consolidándose como la estrella más grande del deporte en auge. Inmediatamente después, Conor McGregor entró al ring, lo que dio lugar a un enfrentamiento entre ambos, que preveía una posible pelea.

McGregor se convirtió posteriormente en copropietario de BKFC, y tras la derrota de Perry ante Jake Paul en su combate de boxeo en julio de 2024, McGregor criticó duramente a «Platinum» por crear su propia promoción de peleas y amenazó con despedirlo. Esto desencadenó una serie de intercambios de opiniones entre ellos que se han calmado desde entonces, pero la rivalidad se reavivó en una reciente conferencia de prensa de BKFC cuando Perry pidió una pelea entre ambos y McGregor respondió diciéndole a Perry que «bailara para mí».

Pero aunque parezca que hay una verdadera animosidad entre ambos, Perry dice que no es así. Al menos, no por su parte.

“Un poco confuso. Un poco confuso. Siempre me mantengo así, y el tipo me preguntó… la verdad es que no esperaba que me preguntaran sobre mi situación con Conor McGregor. Supongo que soy un estúpido por no esperarlo. Pero lo hicieron y le dije: ‘Oye, quiero pelear contigo’, y él me respondió: ‘Bueno, vas a bailar para mí’. Fue confuso.

Mucha gente me decía: ‘Ojalá le hubieras pegado’ o ‘Ojalá hubieras hecho esto’, y yo pensaba: «Bueno, ¿por qué me odian tanto? ¿Técnicamente porque dijo que me despidió debería odiarlo? Mantuvo la empresa a flote mientras yo tenía tiempo con mi familia. Es un gran promotor y habla bien. No lo hemos visto en el ring en más de cuatro años, y mi primer pensamiento como luchador profesional no fue: «Voy a pegarle a este tipo por estar en mi cara y decirme que pelearás el 11 de octubre».

Se robó un poco la chispa de ese anuncio, porque lo reclamé para una pelea y tuvo que protegerse. ‘Bailarás para mí el 11 de octubre’. Y yo le dije: «Bueno, está anunciando mi fecha. Sí, voy a pelear. Y sabemos que no voy a pelear contigo. Sigues siendo propiedad de la UFC. No puedes escapar. Te tienen muy agarrado. Estás promocionando para nosotros».