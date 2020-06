Mike Perry advierte a Darren Till tras victoria en UFC en ESPN 12

El peso welter de UFC Mike Perry envió una advertencia al rival Darren Till luego de su victoria por decisión unánime sobre Mickey Gall en UFC en ESPN 12.

Perry tuvo una de sus actuaciones más completas en el octágono hasta la fecha, ya que fue capaz de vencer a Gall en los pies y en el piso en el camino a una clara victoria por decisión en las tarjetas de puntuación de los jueces. Fue un triunfo muy necesaria para que Perry volviera a la columna de la victoria después de sufrir una derrota por TKO ante Geoff Neal en UFC 245 en diciembre pasado.

Después de UFC en ESPN 12, Perry habló con los medios sobre un posible enfrentamiento contra Till, su rival de toda la vida en las redes sociales.

.@PlatinumPerry *really* wants to fight @darrentill2 after #UFCVegas4:

"If I see him in person, I'm gong to fight him… I'm going to stick my finger in his eye and I'm going to get a hold of him."

