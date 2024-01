Mike Malott reacciona a derrota ante Neil Magny

Mike Malott promete volver más fuerte después de UFC 297. Después de tener un control firme durante toda la pelea, el canadiense Malott fue rematado por Neil Magny en la cartelera principal del sábado en el Scotiabank Arena de Toronto.

La detención se produjo a las 4:45 del round 3, donde Malott parecía exhausto e indefenso mientras Magny llovía mucho ground and pound.

Un decepcionado Malott (10-2-1 MMA, 3-1 UFC) emitió un comunicado sobre su derrota, disculpándose con sus fanáticos locales.

«Hola, chicos. Estoy bien. Hice lo mejor que pude. Lo siento mucho. Espero hacerlos sentir orgullosos. Estoy un poco decepcionado, pero me sentí muy bien en este campamento. No hay excusas, hombre, me sentí muy bien. Me sentí bien en la pelea. Simplemente no fui lo suficientemente bueno esta noche.

“Voy a tener que hacer algunas mejoras, pero estoy muy conmovido por todo el apoyo que he recibido de todos los fanáticos. Realmente significa mucho para mi. Los amo chicos. Quiero enorgullecer a mi país. Gracias a mis amigos y familiares, mi equipo, patrocinadores y a todos los que me apoyaron. Vuelvo enseguida. Los haré sentir orgullosos otra vez. Gracias.»

Los peleadores masculinos canadienses terminaron 0-6 esa noche. Antes de ser detenido por Magny, Malott había acabado con sus primeros tres oponentes de UFC, ganando dos bonificaciones por Actuación de la Noche.