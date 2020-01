A la división de parejas de NXT le vendrían muy bien nuevos equipos que refrescar un poco las historias. The Undisputed Era no tienen competencia. Oney Lorcan y Danny Burch han quedado a un lado, Fandango está lesionado de nuevo, The Forgotten Sons han dejado de ser la novedad… Y otros que aparecen de vez en cuando como Imperium o South Wales Subculture trabajan más bien en NXT UK de forma habitual.

► Mike Kanellis y Tony Nese, ¿una nueva dupla?

Esto mismo parecen estar pensando en la empresa. Hemos sabido, gracias a PW Insider, que están probando a dos luchadores para formar posiblemente un equipo. No se sabe si lo harán finalmente, pero este pasado fin de semana han estado trabajando juntos como una prueba.

«Tony Nese y Mike Kanellis han estado como trabajando como pareja en los eventos no televisados de NXT de este fin de semana y hemos podido saber que se trata de una prueba para que ambos hagan equipo de forma regular en la televisión de la marca amarilla. Los dos lucharon juntos anoche en Melbourne, Florida, cuando derrotaron a a Nick Ogarelli y Mohamed».

Parece obvio que este posible equipo no va a causar un gran impacto en la división pero sería una bocanada de aire fresco para todos. Empezando por ellos mismos, que hasta ahora no estaban haciendo mucho. Sobre todo Kanellis, que el viernes disputó su primer combate desde el mes de septiembre de 2019, desde que solicitó la rescisión de su contrato, que no le fue concedida. Nese sí que se ha mantenido más activo, pero con poco éxito en la marca amarilla o 205 Live. Esta será una nueva oportunidad para los dos.

El medio no aclara si WWE ha tomado la decisión de forjar un equipo con los dos o no. Lo sabremos en las próximas semanas a medida que vayamos viendo qué hacen ambos luchadores.