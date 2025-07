Mike Davis arremete contra los comentaristas de la UFC

Mike Davis no está contento con los comentaristas que trabajaron en su pelea más reciente.

El peso ligero de la UFC usó Instagram el jueves para desahogarse sobre los comentarios sobre su victoria por nocaut técnico sobre Mitch Ramírez el sábado pasado en UFC on ESPN 70 en Nashville, Tennessee. Daniel Cormier y Laura Sanko fueron los comentaristas del evento, mientras que Brendan Fitzgerald se encargó de la narración.

Aunque Davis (12-3 MMA, 5-2 UFC) logró levantar la mano al final, Ramírez (8-2 MMA, 0-1 UFC) tuvo sus momentos en el segundo round, y el equipo de transmisión pensó que Davis se estaba desvaneciendo en los momentos en los que la pelea no iba como él quería.

Davis considera que esos comentarios son irrespetuosos y falsos, ya que asegura que no estaba cansado: estaba peleando inteligentemente.

«Cada vez que peleo, hay algo que no soporto, y es al comentarista. Es lo que dicen de mí en una pelea. Nunca he tenido una pelea en la que simplemente digan: ‘Rayos, Mike lo está haciendo bien. Mike esquiva golpes. Mike contraataca. Su lucha es genial. Su control de espalda es bueno. Sus llaves al cuerpo aquí. Esto y aquello’. Siempre están hablando mal de todo lo que hago.

Siempre piensan que estoy cansado. Muéstrame una pelea en la que me cansé, en la que dejé de pelear. Muéstrame una. Sodiq Yusuff, peleé con una pierna casi toda la maldita pelea. Mason Jones, contraataqué toda la maldita pelea. Thomas Gifford, Viacheslav (Borshchev), Fares (Ziam). Controlo el ritmo, la presión, los golpes porque, primero: soy preciso, no necesito lanzar mil golpes para golpearte. Sé cuándo golpearte, cómo golpearte y por qué golpearte. Y segundo: si me atacas constantemente y yo solo evado y bloqueo tus golpes como hice en la pelea contra Mitch Ramírez este fin de semana, te vas a cansar. Yo no. Cuando estés demasiado cansado para contraatacar, lo aprovecharé y te liquidaré como lo hice este fin de semana. Hazme un poco de honor. No estoy cansado.