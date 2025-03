Mike Chioda y cuando se cayó su llegada a AEW

El reconocido exréferi de WWE, Mike Chioda, fue despedido de WWE el 15 de abril de 2020, en medio de los recortes de personal por la pandemia del coronavirus. Su despido sorprendió a muchos fans. Sin embargo, luego debutó a AEW durante un show de AEW Dynamite en agosto de ese mismo año.

Pero, pronto, lo que parecía una nueva oportunidad, se quedó en nada. Así lo reveló recientemente Mike Chioda en entrevista con Ben Veal, en donde dijo que Cody Rhodes intentó hacerlo llegar a AEW, pero que pasó algo no muy claro que hizo que las conversaciones nunca avanzaran. Estas fueron sus declaraciones:

► Así fue cuando Mike Chioda intentó llegar a AEW

«Cody Rhodes intentó llevarme a AEW. Realmente quería que entrenara a los réferis. Me dijo: ‘Oye, ¿quieres trabajar a tiempo parcial o a tiempo completo?’ Le respondí: ‘Trabajaré a tiempo completo. Todavía me queda algo en el tanque, aún me queda un poco.’ Pero al final no se concretó. Aunque terminaron llamándome para uno que otro show.

«Luego hicieron un evento en Londres, en Wembley, ALL IN, y recibí una llamada de Dean Malenko, pero nunca se dio la oportunidad para un papel más importante. Fue extraño también por las preguntas que me hicieron, como: ‘¿Alguna vez trabajaste en Londres antes?’ Bueno, sí, trabajé en Londres en 1992. Ese fue el evento más grande en el que había estado hasta ese momento».