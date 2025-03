Mike Chioda quería ser productor o entrenador en WWE

El 15 de abril de 2020, con motivo de los recortes financieros obligados por la pandemia del COVID-19, la WWE despidió a más de 100 empleados, lo que supuso el mayor recorte de personal en la historia de la compañía. Uno de ellos fue el veterano árbitro Mike Chioda, lo que sorprendió a muchos, dado que era el réferi con mayor experiencia en el elenco.

► Mike Chioda reveló la conversación que tuvo con Tripe H

Casi cinco años después de aquel acontecimiento, durante una entrevista reciente con Ben Veal en Wrestling Life, Mike Chioda reveló que, antes de su despido, se habló de su transición a otro puesto dentro de la compañía. Recordó una conversación con Triple H, quien le señaló que no querría seguirlo viendo como réferi a los 60 años. El ex réferi estuvo de acuerdo, mostrando su interés en entrenar réferis o asumir un puesto de productor, enfatizando la importancia de que tanto luchadores como árbitros entiendan cómo trabajar juntos en el ring.

«Había una especie de plan en un momento dado cuando hablé con Triple H. Me dijo: ‘Oye, ¿sabes? No quieres ser un árbitro a los 60 años corriendo por el ring’. Y le dije: ‘No, no quiero. No quiero. Me gustaría empezar a entrenar árbitros o hacer algo más en la empresa, ¿quizás producir?’.

Bueno, sí, productor, o más o menos, quizás entrenar a los árbitros y ayudar a los nuevos luchadores y a los nuevos talentos que llegan, trabajando con ellos. Porque no solo los árbitros deben saber cómo trabajar con el talento, sino que el talento también debe saber cómo trabajar con ellos. Y no sé si enseñan tanto en NXT ahora. Quizás sí, quizás no.»

Mike Chioda estaba desconsolado por su despido de la WWE, pero se unió a AEW y trabajó como réferi y apareció en un par de veces, una de ellas durante Double or Nothing 2020, pero no está a tiempo completo con ellos, aunque no descartó volver a aparecer allí en un futuro, así como tampoco descarta volver a WWE ahora con Triple H al mando; no obstante, parece que el ex réferi está contento con su vida actual y simplemente dejará que las cosas sucedan.