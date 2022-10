Mike Chioda: «Las cosas en AEW están fuera de control»

Con un total de 33 años de carrera hasta su retiro en 2022, durante la última lucha de Ric Flair, el exréferi de WWE, AEW y otras empresas, Mike Chioda, es uno de los más escuchados por los aficionados de la lucha libre estadounidense, en esta nueva moda de que muchos de los hombres que pasaron por el ring tengan un podcast relacionado a la lucha.

En la más reciente edición de The Universal Wrestling Podcast, Chioda habló acerca de cómo lo sorprendió el hecho de que Cody Rhodes dejara AEW y regresara a WWE durante WrestleMania 38, en abril de este 2022, algo que casi nadie esperaba que sucediera, lo que para él fue un mal síntoma. Estas fueron sus palabras:

► Mike Chioda no entiende qué está pasando en AEW

«AEW tiene a un montón de buenos luchadores en su elenco en este momento. Eso sí, me sorprendió mucho ver a Cody regresar a WWE. Realmente, fue un shock el verlo de regreso. Y es que me sorprendió que regresara porque Cody empezó con Tony Khan toda esta cosa de AEW, y el que Tony Khan simplemente lo dejara ir, me sorprendió mucho.

«Así que ya podías ver de que las cosas se estaban volviendo un poco locas en la cabeza, en el líder de la empresa, antes de que todo esto de la pelea en All Out sucediera. Las cosas ya estaban fuera de control desde antes».