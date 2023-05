“Para mí, lo que Tony debería hacer es… Bueno, que quede claro que esta es solamente mi opinión, pero… Tony Khan debería mantenerse alejado de esas conferencias de prensa, de un montón de ellas”, aconsejaba Mike Chioda a Tony Khan en octubre de 2022 tras la controversia de All Out. “AEW tiene a un montón de buenos luchadores en su elenco en este momento. Eso sí, me sorprendió mucho ver a Cody regresar a WWE. Realmente, fue un shock el verlo de regreso. Y es que me sorprendió que regresara porque Cody empezó con Tony Khan toda esta cosa de AEW, y el que Tony Khan simplemente lo dejara ir, me sorprendió mucho. Así que ya podías ver de que las cosas se estaban volviendo un poco locas en la cabeza, en el líder de la empresa, antes de que todo esto de la pelea en All Out sucediera. Las cosas ya estaban fuera de control desde antes”, apuntaba posteriormente el antiguo réferi de WWE.

> Mike Chioda ama a CM Punk

Estando actualmente retirado, Mike Chioda sigue atendo a lo que sucede en la lucha libre profesional, a lo que ocurre en All Elite y en un nuevo episodio de su podcast, Monday Mailbag, comparte sus pensamientos sobre la ausencia de CM Punk de la compañía, la cual debería terminar en un futuro cercano, al menos, el 17 de junio, cuando AEW Collision de comienzo.

“Al final del día, se trata del negocio. Se trata de dinero. CM Punk te brindará un gran espectáculo. Cada vez que sale, da el 110%. Sus promos son fenomenales, ya sea filmando o trabajando, y la mayoría de ellas son filmadas. Siempre me ha encantado CM Punk.

“Hay muchos muchachos en este negocio a lo largo de las décadas que tienen actitudes. Simplemente defienden lo que sienten en el negocio, ya sea que estén ganando dinero o no… Vas a poner a 50 tipos en el vestuario y no todos se llevarán bien… Las personalidades chocan”.