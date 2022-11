Mike Brown explica qué hace a Bo Nickal especial

Como entrenador en jefe de American Top Team desde hace mucho tiempo, Mike Brown ha estado rodeado de peleadores especiales. Pero tal vez nadie haya alcanzado el nivel de entusiasmo tan temprano en su carrera como el súper prospecto de UFC Bo Nickal.

“Nunca lo había visto, pero también sé que es un tipo súper especial. Es un atleta súper especial, y la gente lo sabe. Él está actuando. Está ejecutando y actuando como cabría esperar de un tipo como él. Entonces la gente se da cuenta de que el techo de este tipo podría estar fuera de las listas. Si entiendes los niveles que hay en la lucha libre y lo difícil que es la lucha universitaria y el nivel que tenía en (ese) mundo, está por encima de lo especial. No hay muchos tipos como este”.

Nickal, de 26 años, está tres años alejado de una carrera de lucha colegiada condecorada en la Universidad de Penn State, donde fue tres veces campeón nacional de la División I de la NCAA y ganador del Trofeo Dan Hodge 2019 como el luchador más destacado de la nación en su último año.

Nickal hizo su debut profesional en MMA en el verano y, a través de sus primeras tres peleas, cautivó a las masas con tres primeros asaltos, el más largo de los cuales duró 62 segundos. Se certificó a sí mismo como uno de los mejores prospectos de primera línea en la historia de las MMA con una sumisión de 52 segundos del campeón de CFFC Donovan Beard el 27 de septiembre en el Contender Series 56 de Dana White, lo que le valió un contrato de UFC.

Ha sido el comienzo más impresionante de una carrera profesional de MMA que Brown haya visto.

“En este punto, no creo que nada de lo que haya intentado haya fallado. Cada oportunidad que ha tomado, lo tiene. Cada golpe que ha lanzado ha aterrizado. Todo lo que se le ha arrojado ha fallado. Así que prácticamente está bateando al 100 por ciento, mil en todo lo que ha hecho”.

Después de su victoria en la DWCS 56, Nickal no perdió tiempo en llamar a Khamzat Chimaev . Incluso comenzó a mirar hacia un futuro encuentro con el campeón de peso mediano de UFC, Israel Adesanya.

Tal como lo ve Brown, le gusta la energía, «pero no hay razón para apresurar nada».

“Creo que es importante seguir haciendo cosas, tomando este deporte como un profesional, tomándose su tiempo y asegurándose de que no haya dudas. A mis ojos, no quiero una pelea competitiva. Me gustaría verlo cada vez, él sacando a los chicos del agua. Tal vez pueda vencer a esos muchachos ahora, pero si espera un poco más, los sacará del agua. Eso es lo que esperamos y eso es lo que planeamos”.