Aunque llevaba meses buscando su salida de WWE, nunca esperaba que la misma fuera a darse en medio de una pandemia por un nuevo coronavirus, con posibilidades bastante limitadas de ganar buen dinero o de siquiera encontrar una compañía dispuesto a contratarlo, y tampoco esperaba que su esposa fuera despedida. Por ese motivo, Mike Bennett, otrora Mike Kanellis, estuvo bastante desilusionado del negocio y llegó a pensar en retirarse.

► Mike Bennett iba a retirarse, pero ahora se siente renovado

Así lo reveló recientemente en el ROH Strong Podcast, aunque señaló que ahora más que nunca quiere volver al ring y que está aceptando programaciones en cualquier lugar y empresa, pues por ahora no irá a ROH ni a ninguna otra compañía de renombre.

"Ya había pedido mi liberación de WWE tres veces, una de ellas en público. La única razón por la que la hice público fue que no me la concedieron antes, y estaba harto. Pienso que se enojaron porque lo hice público, así que acepté mi liberación a pesar de que se produjo en medio de una pandemia, la necesitaba. Pero no creía que mi esposa, María, también fuera a ser despedida.

"Realmente no van a despedir a toda una familia en una pandemia, pensaba. Ellos saben lo que estaba pasando, sabían que acabábamos de tener nos hijos, sabían que me acababan de despedir y ahora nos iban a dejar secos. He considerado retirarme de la lucha libre desde mi despido. WWE y su carrera me quitaron la pasión. Sin embargo, esa sensación ya pasó y estoy más emocionado que nunca por volver al ring. En WWE era un artista del deporte entretenimiento, quiero volver a ser un luchador profesional.

"No sé si fue una mezcla de emociones con el tema de la pandemia mezclado con que WWE chupándome la vida eterna y haciéndome odiar absolutamente la lucha libre profesional. Hubo un buen período de dos meses en el que había decidido no querer luchar más. Pero la sensación ya pasó, estoy más emocionado que nunca por volver al ring.

"Quiero tener las luchas de las que sé que soy capaz de dar. Quiero ser un luchador profesional, pasé los últimos tres años como artista del entretenimiento, y pensé que me iba a gustar pero lo odié absolutamente. Extraño la sensación de entretener a una multitud, y cuando hablo acerca del futuro, quiero ir a donde crea que puedo sentir ese sentimiento nuevamente. Me encantaría volver a competir en un cuadrilátero de Ring of Honor, me encantaría terminar allí".

