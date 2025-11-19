Mike Bailey y Kevin Knight debutarán como dupla en el CMLL

Pocos escenarios no había visitado Mike Bailey antes de firmar con AEW, y el CMLL era uno de ellos. Pero gracias a las alianzas que guarda la casa Élite, Bailey pudo tachar a la casa mexicana de su lista de pendientes, cuando el pasado agosto formó parte del Torneo Cibernético del Grand Prix International.

Y en apenas 48 horas, Bailey tendrá su segunda implicación sobre el CMLL, en forma de otro particular debut para él, pues por primera vez luchará allí junto a Kevin Knight, su compañero de dupla en JetSpeed, cuyo bagaje bajo los focos de «la Seria y Estable» es superior, con una última lucha durante Fantasticamanía México el pasado junio, donde perdió en mano a mano contra Neón.

Precisamente Knight podrá buscar cierta vendetta, porque los rivales de JetSpeed el viernes son Neón y Máscara Dorada. El primero salió derrotado ayer en choque de tercias ante Volador Jr., Hechicero y Ángel de Oro, haciendo equipo con Templario y Titán. El segundo viene de vencer a Volador Jr. el lunes, y se medirá hoy en AEW Dynamite a Kazuchika Okada con importantes repercusiones titulares.

► Cartel de Viernes Espectacular

Seguidamente, todo lo anunciado para este Viernes Espectacular del CMLL, a celebrarse como de costumbre desde la Arena México y que podrá verse «online» vía canal de YouTube de la empresa.

🔜

📍Arena México

🗓️ Viernes 21 de Noviembre ’25

🕣 8:30 p.m.



🎟️ en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/6X1NkSS4kQ



📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros nivel “Campeón Mundial” y “Leyenda”: https://t.co/XPtCl7RnOB #ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/pjwqGPn4FR — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 19, 2025