Cuales choque entre superhéroes de una película de DC o Marvel vende AEW el duelo que enfrentará hoy a Will Ospreay y Swerve Strickland en Summer Blockbuster, el nuevo especial televisivo de cuatro horas de la casa Élite, cuando ni siquiera el verano ha comenzado oficialmente.

Poco importa cuando se trata de ver un combate con Ospreay y Strickland implicados, quienes, según comenta Mike Bailey bajo reciente entrevista concedida a Katu News, están por encima de cualquier otro talento hoy día.

«Vamos a ver a Swerve Strickland contra Will Ospreay. En mi opinión, los dos mejores luchadores del mundo ahora mismo. Will Ospreay, alguien contra el que he luchado cinco veces, cinco combates individuales, y nunca acabaron con victoria mía, o al menos no todavía, pero sucederá. Y Swerve, alguien que no es el Campeón Mundial AEW, pero lo fue no hace mucho. Y en mi opinión es alguien que de verdad defiende a AEW, representa la compañía, y hacer lo que ha hecho, poniendo a AEW en primera línea, hablando de lo importante que es y lo que hacemos en medios ‘mainstream’, pienso que es fantástico. Así que creo que este combate va a ser de otro planeta».