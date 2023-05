Se quejan algunos de que el término “dream match” luce un tanto desvirtuado actualmente por emplearse en demasía. Pero con la cantidad de buenos luchadores que pueblan el panorama mundial y los emparejamientos tan atractivos que podrían hacerse, su uso luce acorde.

Y hablamos de combate soñado meses atrás, cuando NJPW e Impact Wrestling anunciaron un Will Ospreay vs. Mike Bailey como primer combate para Multiverse United: Only The STRONG Survive. Gancho promocional que generó bastante expectación, si bien ya se habían visto las caras años atrás y el pasado verano, en el décimo aniversario de RevPro.

Desafortunadamente, una lesión de Ospreay durante la New Japan Cup le privó de poder seguir compitiendo en dicho torneo y de hacerlo en Multiverse United, así como en otras citas de la “WrestleMania Week”; caso de ROH Supercard of Honor. A cambio, Bailey se enfrentó a Hiroshi Tanahashi en el evento “crossover”.

Ahora, es Mike Bailey el que pisa Japón para formar parte del NJPW Best of the Super Juniors, y bajo entrevista con el “King of Sports”, deja este elogio a Ospreay.

«Creo que Will Ospreay es el mejor luchador del mundo ahora mismo. Sé que es un juicio subjetivo, pero para mí, Will Ospreay ha estado haciendo los mejores combates, y lleva ya varios años. Así que luchar con él siempre es un desafío. Pero estoy familiarizado con Will, hemos tenido cuatro combates bastante largos y duros. Así que sabía donde me metía».