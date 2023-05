Una de las gratas sorpresas en la presente edición del torneo “Best of the Super Jr.” de New Japan Pro Wrestling, es la inclusión del luchador canadiense Mike Bailey.

► “Speedball” orgulloso de su participación en el mejor torneo de pesos junior del orbe

Fue justamente NJPW que en su sitio web, entrevistó al espectacular luchador y entre uno de los temas que se trataron es su regreso al Lejano Oriente y sus expectativas en el torneo BOSJ 30.

– Sobre su regreso a Japón tras tres años y primera aparición con NJPW:

No podría estar más feliz de regresar finalmente a Japón. La primera vez que fui a Japón, fue una experiencia que cambió absolutamente mi vida, no solo para la lucha libre profesional y la cultura allí, sino en términos de la cultura en sí misma en Japón, y es uno de mis lugares favoritos en el mundo. Además, no he comido un buen ramen japonés en muchos años, así que estoy deseando que llegue (risas).

–Lo que espera de su participación en NJPW:

En mi opinión, cada promoción japonesa transmite un sentimiento diferente, y lo que New Japan brinda a la audiencia es inspiración. Es grandioso, es grande, y creo que encajaré perfectamente en eso. Creo que mi estilo es impresionante, hay técnica detrás de cada cosa que hago, y busco dejar a todos asombrados.

– Lo que significa ser parte del BOSJ en su 30 aniversario

Ser parte de Best of the Super Jr. significa que soy oficialmente, sin discusión, uno de los mejores luchadores de peso junior en la Tierra. En mi tiempo relativamente corto en IMPACT Wrestling, he sido parte de algunos momentos históricos. Me convertí en el Campeón de la División X en el 20 ° Slammiversary en un Ultimate X Match, uno de los momentos más grandiosos que posiblemente puedas imaginar. Ahora bien, este es el 30 aniversario del BOSJ, por lo que es un momento adecuado para que yo gane el torneo.

– Sobre enfrentar una competencia con un calendario muy exigente de 12 luchas en 16 días.

Siento que la forma en que va mi carrera en este momento es un reflejo del impulso que tengo, de lo duro que estoy trabajando. No soy ajeno a un calendario agotador como el de este torneo. Luché diez combates en tres días durante el fin de semana de Wrestlemania en Los Ángeles. Lucho, dos, tres, cuatro veces cada semana. No tomo descansos, porque no quiero descansos. Quiero llevar ese impulso conmigo a Japón y usarlo para ganar el BOSJ.

– La importancia de representar a IMPACT en este torneo

Creo en IMPACT Wrestling. Creo en su misión, creo en lo que todos están haciendo aquí. Aunque hay una gran competencia para ser Campeón de la División X, Campeón del Mundo, Campeón de Parejas, hay un espíritu de hermandad. No los decepcionaré.

– Su opinión sobre Hiromu Takahashi, campeón de la división jr. y competidor de su grupo.