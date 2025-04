Mike Bailey: «La lucha libre nunca ha estado mejor que en 2025»

De no ser por la siempre imperiosa necesidad de estar en el sitio adecuado en el momento adecuado, hoy seguramente hablaríamos de Mike Bailey como talento bajo contrato con WWE. Pero por fortuna, existe una gran alternativa a WWE sobre suelo americano, AEW, en la que Bailey ha podido recalar de cara a convertirse en la estrella internacional que su calidad merece.

Con 34 años, Bailey representa el camino del luchador que labra con trabajo duro su camino hacia el éxito, tras consagrarse sobre la escena independiente y competir para TNA. Una estabilidad, cree «Speedball», debida en buena parte al estado de la industria actual, como expone durante reciente entrevista concedida a Fightful. Porque finalmente, Bailey ha conseguido estar en el sitio adecuado en el momento adecuado.

«Es genial tener esta suerte de red de seguridad que nunca pensé tendría, en el sentido de poder centrarme por completo en la lucha libre profesional y no preocuparme por, ‘esto se va a acabar, ¿verdad?’ Podía acabarse en cualquier momento. Así he estado más o menos en los, probablemente, últimos 10 años, incluso cuando el mundo echó el cierre durante casi dos años y no sabía si habría lucha libre profesional. No sabía si iba a poder volver después de dedicarle tanto tiempo. Pero tío, la lucha libre nunca ha estado mejor que en 2025.

«Era muy complicado por muchas razones. Para muchos era imposible y literalmente una pesadilla. En 2005, cuando empecé a luchar, como te digo, era muy diferente. Era una época previa a las redes sociales. No había forma de hacerte un nombre ahí fuera. Ni siquiera de que los shows en los que estaba tuvieran promoción, más allá de que los promotores colgaran carteles en postes de teléfono esperando a que alguien los viera. Hablamos de una época pre-Facebook. Estoy seguro de que mucha de tu audiencia ni siquiera recuerda el mundo antes de Facebook.

«Pero ver cómo estaba la lucha libre entonces, cuando empecé, y cómo está ahora, hace que me pregunte por qué algunos se sienten nostálgicos y hablan de ‘los buenos tiempos’. Porque tío, lo que hay ahora es fantástico. Los vestidores son buenos lugares, lugares sanos donde te sientes respaldado, y antes no siempre era así, y me alegro de haber podido llegar a AEW en 2025».