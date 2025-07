Mike Bailey habla sobre dolor, lógica y lucha libre

El luchador de AEW «Speedball» Mike Bailey reflexiona sobre el dolor en el ring, las críticas de veteranos y la lógica interna que sostiene la lucha libre profesional. Todo ello en la misma entrevista reciente con nuestro compañero Sean Ross Sapp en la que comenta sobre su propia serie documental y explica que los fanáticos deben ver todo el proceso de lo que supone un combate o un evento.

«Nunca me han noqueado en el ring ni nada por el estilo. Me han golpeado muy fuerte. Me han dado chops muy duros. Me han pateado muy fuerte. Por ejemplo, los chops de Kevin Steen en mi segunda lucha en C4 Wrestling en Canadá… me dio muchos y muy fuertes. Pero creo que, con los años en la lucha libre profesional, he dejado de notar qué tan fuerte me están golpeando, porque mi cerebro se ha reprogramado por completo para absorber ese dolor y transformarlo en… no quiero decir placer, eso suena demasiado raro… pero sí en una especie de mecanismo de recompensa positivo. Sé que, ‘Oh, esto se sintió bien. El público reaccionó bien’, y absolutamente no me importa cuánto duele. Soy de los primeros en decir: ‘Los chops no me duelen. No me molestan. No me importa. Puedes patearme, darme chops, bofetadas, tan fuerte como quieras’. Por favor, no saquen eso de contexto.”