AEW Dynamite: ‘Speedball’ Mike Bailey derrotó a Mark Davis

‘Speedball’ Mike Bailey, parte del nuevo equipo poseedor del Campeonato Mundial de Tríos AEW, enfrentó en este episodio a Mark Davis, parte de la anterior tercia campeona, que llegó buscando venganza.

► Momentos clave

Mark Davis comenzó dominando la lucha a base de castigos de poder, pero no pasó mucho tiempo antes de que Speedball le contestar con sus veloces patadas y lances, una ofensiva que culminó con un vuelo suicida.

Davis no se quedó de brazos cruzados, y tras una serie de machetazos al pecho, elevó a Speedball en bandera para azotarlo duramente en plena ceja del encordado. Speedball logró evitar un superplex. De inmediato conectó patadas a Davis y lo bajó de las cuerdas con powerbomb. Luego se lanzó en una Shooting Star Press para dos segundos.

Con un derechazo, Davis interceptó una patada de Speedbal. Posteriormente, una andanada de bofetadas. Iba a rematar con lariat, pero Speedball lo frenó con patada en reversa.

Powerbomb de Davis que casi es definitivo. Falló un segundo intento, pero no lariat y un potente martinete. De manera increíble, Speedball rompió la cuenta.

Finalmente, Speedball conectó su combo de Time Adventure y Ultima Weapon para terminar la lucha.

► ¿Y ahora qué?

La Don Callis Family sigue teniendo en la mira el título de tríos, así que hay que esperar más encuentros entre integrantes de ambos equipos.