Mike Bailey debutaría con AEW en el Continental Classic

TNA, apuntan estos días algunos, vuelve a las andadas. Si la marcha de Scott D’Amore el pasado febrero no provocó inicialmente, como se rumoraba, un éxodo masivo de talentos, al final, por un motivo u otro, TNA parece seguir sin poder retener a sus principales estrellas.

El problema es que Mike Bailey no estaba siendo vendido como tal, y resulta lógico que el canadiense, ante la oportunidad de brillar en un producto de mayor envergadura, dejara TNA una vez su contrato concluyó el pasado 1 de noviembre.

Y su debut sobre AEW, en teoría su siguiente destino, se daría en un escenario muy atractivo, según informa Mike Johnson de PWInsider.

No es precisamente Bailey un novato en esto de los torneos. A lo largo de su carrera ha participado en gran número de ellos y salido ganador de varios, como la British J Cup 2021 de RevPro y el Battle Of Los Angeles 2023 de PWG, protagonizando habitualmente los mejores combates de cada competición.

Cuando precisamente se habla de cierta transformación de AEW en pos de mejorar sus ratings, la empresa nos recuerda que sigue fiel a su estilo de apostar por un concepto más «deportivo» de la lucha libre y por la acción «in-ring» mediante nueva entrega de su Continental Classic.

Si bien todavía no ha anunciado AEW los participantes de la justa, en teoría Kazuchika Okada será uno de los 12 contendientes, pues el Campeonato Continental, que actualmente porta «The Rainmaker», supondrá el premio para quien salga vencedor de este «round-robin», a iniciarse en el episodio de Dynamite del próximo 27 de noviembre.

#AEW Continental Champion Kazuchika Okada puts his title on the line at the CONTINENTAL CLASSIC!

Beginning on #AEWDynamite LIVE in Chicago, IL on Thanksgiving Eve!@rainmakerXokada pic.twitter.com/xduSvWWNSz

— All Elite Wrestling (@AEW) November 17, 2024