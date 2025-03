Mike Bailey: «AEW es donde los mejores luchan, pertenezco aquí»

La nueva sensación de AEW «Speedball» Mike Bailey reflexiona sobre su decisión de convertirse en All Elite al mudarse a las grandes ligas de la lucha libre profesional durante una reciente entrevista con Chris Mueller de Bleacher Report poco después de haber debutado derrotando a The Beast Mortos dentro de un torneo para definir al primer retador al Campeonato Internacional que ostenta Kenny Omega, de quien también ha dicho que lleva 10 años persiguiéndolo.

With a shot at the International Title and @KennyOmegamanX awaiting the winner, who will rise when @SpeedballBailey, @orangecassidy, @KingRicochet, and @DUNKZILLADavis face off!#AEWDynamite is LIVE at 8/7c on TBS and @SportsonMax pic.twitter.com/0QOeugiAyS

— AEW on TV (@AEWonTV) March 19, 2025