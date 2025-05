Miesha Tate y su futuro como profesional

La ex campeona del peso gallo femenino de la UFC, Miesha Tate, sufrió una derrota por decisión unánime ante Yana Santos a principios de este mes, y ahora está indecisa sobre si volverá al octágono en el futuro o no.

Antes de esa pelea, Tate, de 38 años, fue vista por última vez en el octágono en diciembre de 2023, cuando sometió a Julia Ávila con una llave en la cara, pero ahora ha revelado que en realidad sufrió la peor lesión de su carrera durante esa victoria.

«Tenía mis ganchos en su espalda, uno de los cuales era un poco superficial, y realmente fui muy agresiva para tratar de forzarla de atrás hacia abajo, y me rompí dos ligamentos y tuve que someterme a una cirugía reconstructiva», dice Tate en un video de Instagram.

«Fue, con diferencia, lo más duro que he tenido que hacer nunca. Fue más duro que volver después de tener a mis dos hijos, y yo, en múltiples momentos, lloré a lágrima viva y pensé que nunca sería capaz de pelear de nuevo – lo que realmente quería tener esa pelea.»

Con eso en mente, Tate dice que ve la posibilidad de pelear contra Santos como una victoria moral, incluso si el resultado no fue a su favor.

«Después de una inactividad de 18 meses, [y] la mayor lesión de mi carrera, puedo decir honestamente que estoy contenta con esta actuación, y estoy feliz, incluso en una derrota».

El panorama más amplio para Tate es que ahora está solo 2-3 desde que regresó de su retiro en 2021, pero parece que aún no está lista para comprometerse a colgar los guantes de nuevo. Tate anunció su retiro en UFC 205 en noviembre de 2016 después de una derrota por decisión desigual ante Raquel Pennington.

La luchadora de 38 años regresó poco menos de cinco años después, y se ha ido 2-3, incluyendo una victoria sobre Marion Reneau en su pelea de regreso en julio de 2021. Por ahora, Tate no ha tomado una decisión si su derrota ante Santos fue su pelea final.

«No estoy tomando ninguna decisión final», dijo Tate. «[Está] por ver si volveré a pelear o no. No voy a aclarar ninguna de las dos cosas porque creo que no hay una respuesta correcta o incorrecta.»