Miesha Tate todavía tiene un deseo persistente de exorcizar algunos demonios, y la ex campeona de peso gallo de UFC está mirando un posible enfrentamiento contra Kayla Harrison para ayudarla a hacer precisamente eso.

Tate (20-9 MMA, 7-6 UFC) ganó el título de 135 libras de UFC al someter a Holly Holm en UFC 196 en 2016. Antes de eso, «Cupcake» era más conocida por los fans de la UFC por su intensa rivalidad con la pionera de las MMA femeninas Ronda Rousey (12-2 MMA, 6-2 UFC). Ambas lucharon en dos ocasiones, y «Rowdy» sometió a Tate en ambas.

Rousey, ex medallista olímpica de bronce en judo, se alejó del deporte hace casi una década. Pero Tate se dio cuenta cuando Kayla Harrison (18-1 MMA, 2-0 UFC) dejó la PFL y fichó por la UFC el año pasado.

Harrison se enfrentará a la campeona del peso gallo de la UFC, Julianna Peña, en el UFC 316 el 7 de junio, y Tate tiene la vista puesta en una futura pelea con la dos veces medallista de oro olímpica de judo.

«He deseado desesperadamente demostrar cuánto mejor puedo hacerlo ahora contra una judoka mas que nunca», dijo Tate durante una entrevista concedida esta semana a MMA Fighting.

«Porque perdí esos dos primeros combates contra Ronda y simplemente no lo entendí. Ahora tengo un equipo de entrenadores totalmente diferente. Tengo gente que realmente puede imitar a alguien que tiene una formación en judo cuando en ese momento, cuando me enfrentaba a Ronda, era imposible encontrar mujeres que tuvieran un alto nivel en judo pero que también estuvieran de acuerdo con que yo les diera puñetazos en la cara mientras intentaba que no me tiraran. No pude encontrarlas. Entrené con algunos hombres, pero no eran tan hábiles como Ronda. Eran mucho más de musculación.

«Así que desde ese momento (he estado) intentando ser mucho mejor (en judo). Siento que por fin tengo las herramientas. Así que en cualquier momento, aunque no sea para una pelea por el título, sí creo que sería genial pelear con Kayla Harrison».

Tate, de 38 años, que se enfrentará a Yana Santos (15-8 MMA, 5-5 UFC) este sábado en el UFC Des Moines, ve una victoria sobre Harrison como la siguiente mejor opción para redimirse a los ojos de la afición de la UFC.

«Kayla es una judoka muy respetada», afirmó Tate. «Tiene credenciales similares a las de Ronda. Es su propia peleadora, su propia persona. No sería tan dulce como reivindicar esas dos derrotas ante Ronda, sin embargo, sería un gran segundo puesto y lo aceptaría».

«Me enorgullecería que la gente dijera ‘sabes qué, creo que Miesha tenía razón. Ella fue capaz de respaldar lo que dijo y sí aprendió mucho sobre judo y fue capaz de vencer a Kayla Harrison y probablemente si alguna vez tuvieran esa tercera pelea, también vencería a Ronda.»