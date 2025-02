Miesha Tate: Todavía tengo lo que se necesita

Miesha Tate volverá a la acción contra Yana Santos en UFC Fight Night 258 en Des Moines, Iowa el 3 de mayo.

Tate anunció la pelea en Instagram, y Santos también confirmó el enfrentamiento. Aunque la UFC aún no ha anunciado formalmente la pelea, se espera que el evento tenga lugar el 3 de mayo en Des Moines, Iowa.

«Es oficial: 3 de mayo vs @yanamma», anunció Tate en las redes sociales. «Todavía tengo lo que se necesita y si dudan de mí, por favor quédense por aquí. Marquen sus calendarios».

La última pelea de Tate, de 38 años, fue en diciembre de 2023, cuando ganó por sumisión a Julia Avila, quien casualmente se retiró el pasado fin de semana.

Antes de eso, Tate ha sufrido derrotas consecutivas, sin embargo, sufriendo derrotas convincentes por decisión ante Ketlen Vieira y Lauren Murphy en 2021 y 2022 respectivamente.

La excampeona del peso gallo de UFC y Strikeforce ocupa actualmente el puesto número 11 de la clasificación de las 135 libras de cara a su próxima pelea contra la excampeona de Invicta FC Santos, que actualmente está un puesto por encima de ella, en el número 10.

Santos, de 35 años, también viene de ganar, tras derrotar el año pasado a Chelsea Chandler por decisión unánime.

Sin embargo, Santos había sufrido un trío de derrotas antes de eso, después de haber sido noqueada por Irene Aldana y luego perdió a través de la decisión de Holly Holm y Karol Rosa.

Tate vs. Santos se une a una cartelera de UFC Fight Night 258 que aún no tiene evento principal, pero que también contará con Santiago Ponzinibbio vs. Daniel Rodríguez y Marina Rodríguez vs. Gillian Robertson.

Con esta adición, las peleas actuales que se espera que tengan lugar en el UFC Fight Night del 3 de mayo son las siguientes:

Yana Santos contra Miesha Tate

Santiago Ponzinibbio contra Daniel Rodríguez

Gillian Robertson contra Marina Rodríguez

JeongYeong Lee contra Trevor Peek

Serhiy Sidey contra Cameron Smotherman