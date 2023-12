Miesha Tate afirma sigue siendo una de las mejores pesos gallo de UFC

Miesha Tate sabe que está más cerca del final de su carrera que del comienzo. Pionera del MMA femenino y ex campeona de peso gallo femenino de UFC, Tate (20-9 MMA, 6-6 UFC) utiliza su experiencia y longevidad en el deporte para verlo desde una nueva perspectiva. El sábado en UFC por ESPN 52 , regresa al peso gallo después de una única vez en el peso mosca en julio de 2022.

«(Me siento) muy bien. He podido mantener mi ingesta calórica muy alta en este campo de entrenamiento. Nunca tuve que sufrir un déficit severo, lo cual es genial. Al llegar a 125, estoy orgulloso de mí mismo. Simplemente demuestra que cuando me propongo algo, puedo hacerlo. Eso no fue fácil”.

Sin embargo, con ese orgullo, Tate se dio cuenta de que la considerable reducción de peso no era para ella. Ella reveló que le causó problemas hormonales y la hizo adelgazar de manera poco saludable. Su actuación fue en gran medida unilateral en la dirección equivocada cuando Lauren Murphy la ensangrentó en el transcurso de tres rondas.

En el gran esquema de las cosas, Tate no le da mucha importancia a la derrota, especialmente ahora que ha vuelto a su categoría de peso más natural contra Julia Ávila (9-2 MMA, 3-1 UFC). Una victoria el sábado podría acercarla un poco más a una oportunidad por el título, una que Tate no ve tan lejana.

«Realmente miro mi carrera como corredor de 135 y simplemente digo: ‘Mira: 125 fue un error. No sabría cómo me iría a menos que lo intentara. Lo probé y no me gustó. … Tuve una victoria y un final muy dominante y tuve una decisión muy cerrada en mi segunda pelea de cinco asaltos en un evento principal contra un peleador entre los cinco primeros después de cinco años de no hacer nada.

“Creo que si eso no dice mucho de lo cerca que estoy de ser uno de los mejores del mundo, entonces tal vez la gente esté siendo un poco miope con sólo mirar un trozo de papel. Realmente creo que esa pelea, mi penúltima pelea, realmente podría haber sido de cualquier manera. Creo que estuvo muy cerca, muy cerca. Todavía estoy allí. Sigo compitiendo muy de cerca con las mejores mujeres de la división”.

Tate, de 37 años, se mostró introspectiva cuando habló el miércoles. Analizó el pasado y expresó confianza en el presente, pero también pareció aceptar el futuro, aunque no esté realmente segura de lo que le depara.

«En algún momento, este capítulo se cerrará. Ciertamente creo que estoy mucho más cerca del final que nunca antes. Pero esto no terminó con mi última pelea. No sé si esto terminará con esta pelea. Realmente siento que cualquier pelea, en cualquier momento, podría ser mi última pelea. Estoy de acuerdo con eso porque he construido una vida digna de un emperador donde estas victorias y derrotas ya no me definen. Ya no es todo como antes. No lo tomes a mal. He trabajado duro para este próximo campamento y quiero ganar esta pelea más que nada. He trabajado muy duro, me he sacrificado y me ha encantado el proceso. Quiero ganar y realmente creo que lo voy a hacer.

“Pero nuevamente, me baso mucho más en el esfuerzo que nunca. Si gano el sábado, eso es lo que creo que debe ser. Pero si no lo hice, ¿adivinen qué? Me despierto el domingo y mis hijos todavía me estarán besando. Mi prometido todavía estará allí. Mis padres están aquí. Vamos a ir a disfrutar de Austin, Texas. Supongo que tener esa flexibilidad mental y emocional como atleta me da una perspectiva única y liberadora de poder entrar y simplemente divertirme, simplemente luchar”.