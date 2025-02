Mickie James insinúa posible regreso al ring

Tras salir de la WWE en el 2021, Mickie James pasó los últimos años trabajando en TNA antes de dejar dicha empresa el año pasado y no ha luchado desde entonces. Desde entonces, los fanáticos se han preguntado cuándo volverá a competir la seis veces Campeona Mundial en un ring de la WWE, quien no ha descartado esa posibilidad, e inclusive su esposo, Nick Aldis, dio a entender de que podríamos verla muy pronto en la escena. Sin embargo, la seis veces campeona mundial reapareció recientemente como una de las mentoras del programa WWE LFG: Legends & Future Greats, junto a The Undertaker, Booker T, y Bully Ray

► Mickie James lanzó un desafío a Roxanne Perez

Durante una entrevista con No Contest Wrestling, le preguntaron a Roxanne Pérez a qué leyendas le encantaría enfrentar en el escenario más grande. No dudó en nombrar a Trish Stratus, Lita, Chyna, AJ Lee y Mickie James como las estrellas con las que le encantaría subir al ring. De ellas, sostuvo que Stratus y James eran posibilidades realistas, y esta última no tardó mucho en responder en su cuenta de X, citando el video de la ex Campeona NXT y dejando en claro de que podría cumplírsele su deseo.

«Vas a hacer que me quite el polvo de las botas de trabajo @roxanne_wwe 🤠».

Un simple comentario pareció desatar la especulación de los fanáticos, quienes esperan que Mickie James pueda retirarse en la WWE en sus propios términos después de su abrupta salida hace unos años. James lo ha hecho todo en su carrera y no tiene nada que demostrar ya, pero un combate contra una de las estrellas de más rápido ascenso de la WWE podría ser la manera perfecta de volver al ring una vez más, tal como lo han hecho otras como Trish Stratus o Lita.