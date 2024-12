Mickie James estará en eventos previos a WrestleMania 41

Tras su salida de la WWE en el 2021, Mickie James pasó los últimos años trabajando en TNA (donde incluso fue Campeona) antes de dejar dicha empresa el año pasado y no ha luchado desde entonces. Desde entonces, los fanáticos se han preguntado cuándo volverá a competir la seis veces Campeona Mundial en un ring de la WWE, quien no ha descartado esa posibilidad, e inclusive su esposo, Nick Aldis, dio a entender de que podríamos verla muy pronto en la escena.

► Mickie James compartirá con los fanáticos durante el fin de semana de WrestleMania 41

Recientemente, On Location ha confirmado que Mickie James hará su aparición como parte del fin de semana de WrestleMania 41 en el Allegiant Stadium el 19 de abril de 2025, como parte de sus eventos especiales de brunch. Allí, los fanáticos tendrán la oportunidad de conocer a la ex WWE durante el fin de semana de WrestleMania 41 a través de dos sesiones especiales de brunch el 19 de abril de 2025. Cada evento cuesta 449 dólares, y el precio también incluye comida y bebidas y un recuerdo exclusivo del evento.

Mickie James no es la única ex WWE que estará presente durante el fin de semana de WrestleMania 41, ya que los miembros del Salón de la Fama WWE Rikishi y Bret Hart también estarán allí, aunque los fanáticos tendrán que pagar un alto precio para conocerlos a todos.

Mickie James ha insinuado anteriormente la posibilidad de un regreso al ring en la WWE, aunque no se sabe si eso sucederá, aunque no está retirada. La ex Campeona luchó por última vez en la WWE durante el combate femenil de Royal Rumble en el 2022, cuando entró como una de las sorpresas del evento, ya que en ese momento era la Campeona Mundial Knockouts Impact.