Mickie James celebra su carrera: «Era inimaginable»

Es justo decir que Mickie James es una de las luchadoras más grandes de todos los tiempos. Lo demostró en WWE. También en TNA. Y no deja de lograr hazañas. Por ejemplo, hace solo unos meses ganó el Campeonato Femenil ABC de la promotora independiente Association Biterroise de Catch en Francia. O prepara a las nuevas generaciones en Legends & Future Greats. Y tan pronto como el próximo 12 de octubre, durante el evento de pago por visión Bound for Glory, será inducida al Salón de la Fama de la Total Non-Stop Action. De todo esto y más habla la «Hardcore Country» en una reciente entrevista

► En palabras de Mickie James

Sobre ser llamada Hall of Famer:

“Todavía me suena raro cuando me llaman Hall of Famer, como cuando dicen ‘leyenda’. Hemos estado tanto tiempo en el negocio que cuando piensas en ‘Hall of Famer’ eran otros… y ahora soy yo una de ellos. Es un poco surrealista.”

Sobre su inducción y quién la presentará:

“Tommy Dreamer me sorprendió con la noticia, de verdad no me lo esperaba. Me emocioné mucho. Y pedí a Lisa Marie Varon que fuera quien me induzca. Fue parte de momentos históricos conmigo en la etapa de Hardcore Country, y me hizo muchísima ilusión que aceptara. Se puso muy sentimental cuando se lo pedí.”

Sobre entrar al Salón de la Fama junto a The Beautiful People:

“Es un honor que este año sea un Hall of Fame totalmente femenino. Velvet, Angelina, Lisa… son compañeras con las que compartí camerino en épocas distintas. Estoy agradecida porque TNA reconozca nuestro trabajo.”

Sobre sus distintas etapas en TNA:

“Mi carrera prácticamente empezó en TNA. Después me fui a WWE, pero siempre volví. Allí pude reinventarme, crear Hardcore Country y encontrarme de nuevo con mi amor por la lucha. En ese momento me sentía derrotada, como si hubiera perdido mi sueño, y TNA me devolvió la pasión por el wrestling.”

Sobre la longevidad de su carrera:

“Cuando empecé, nos decían a las mujeres que teníamos cinco años de carrera como mucho. Y aquí estoy más de 20 años después. Nunca hubiera imaginado tener 25 o 30 años en esto. Es increíble mirar atrás y ver todo lo que logré.”

Sobre LFG y ser entrenadora junto a Undertaker, Bubba y Booker T:

“Cuando me lo propusieron pensé ‘¿dónde encajo yo entre tantos Hall of Famers?’. Pero fue una experiencia increíble, trabajando con el talento joven, viéndolos esforzarse como yo en mis días de OVW. Me di cuenta de que realmente disfruto entrenar y aconsejar, aunque me involucro mucho y me duele cuando veo que alguien falla.”

Sobre su proyecto musical con Goldilocks:

“Es increíble que nos haya tomado tantos años hacer algo juntas en la música. Sacamos un single muy divertido y vamos a dar shows en vivo. Estoy feliz de explorar también ese lado creativo.”

Sobre su papel en la película fan film de The Crow:

“Me siento honrada de que me invitaran a participar. Fue algo diferente, recordé cuánto disfruto actuar. Es un proyecto hecho con mucha pasión y estoy emocionada por el estreno.”

Sobre lo que significa este reconocimiento:

“Ser parte del Hall of Fame significa mucho. Ojalá los fans lo vean igual que la empresa, porque todo lo que hacemos es buscando su aprobación. En mis altos y bajos, siempre amé cada momento arriba del ring. Creo que ese amor por la lucha y el apoyo de los fans es lo que me ha permitido durar tanto.”