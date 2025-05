Mickie James apunta a un rol creativo en la lucha libre

Mickie James ha estado involucrada en la WWE durante los últimos meses, trabajando como una de las entrenadoras durante la primera temporada «WWE LFG», pero dejará el programa una vez concluida la misma, ya que será reemplazada por Michelle McCool a partir de la siguiente.

► Mickie James ve la evolución del rol de las mujeres en la lucha libre

En una entrevista reciente con Denise Salcedo, le preguntaron a Mickie James si alguna vez había considerado asumir un rol creativo tras bastidores en una empresa de lucha libre, y esta reveló que, a estas alturas de su carrera, le encantaría hacerlo. Señaló que, en el pasado, ni siquiera parecía posible que las mujeres ocuparan esos puestos, ya que no había muchos referentes femeninos en esos roles cuando ella trabajaba como luchadora activa. Sin embargo, ahora ve que existen roles de liderazgo para las mujeres en la lucha libre, y que ese cambio le ha abierto los ojos a nuevas posibilidades.

Mickie James cree en reconocer sus fortalezas, destacando que puede armar un gran combate y comprende la psicología dentro del ring. Sin embargo, admitió que lo que más le entusiasma es el desarrollo de personajes y explicó que le apasiona especialmente ayudar a los talentos a conectar de manera profunda con su personaje.

«Sí, creo que ahora diría que me encantaría (trabajar en un rol creativo). No lo hice, no lo hago, ya sabes, simplemente hemos llegado a un punto en el que sentimos que siquiera pensábamos que eso fuera posible para una mujer. Muchas veces no había muchas mujeres en esos roles. No tenía muchas mujeres a las que admirar, aparte de las que veía y sabía que eran mis ídolos o, bueno, mis mentoras.

Pero en cuanto a puestos de liderazgo, no los había. ¿Sabes? Y ahora sí. Y eso se está volviendo más normal. Así que ahora pienso: ‘Sí, por supuesto’. Y hay que preguntarse: ‘¿Cuáles son mis fortalezas?’. Por ejemplo, puedo crear una pareja perfecta. Puedo ayudar con la psicología.»

«Pero lo que realmente me gusta, me hace salivar, es el desarrollo del personaje. Sí. Y esa parte, de estar tan en sintonía con tu personaje que puedes encenderla y ser ella misma en cualquier momento. Y apagarla. Esa es la clave. Tienes que apagarla de nuevo.»

Si bien Mickie James no aparecerá en la segunda temporada de WWE LFG, aún continuará ligada a la WWE, donde tiene programadas algunas apariciones promocionales. Habrá que ver si algún día consigue un rol tras bastidores dentro de la compañía que fue su casa por muchos años y en la que pudo billar como luchadora.