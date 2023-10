Mickie James agradece que Trinity eligiera IMPACT

Cuando abandonó WWE, Trinity tenía todas las puertas abiertas, como Mercedes Moné. Y si esta eligió Bushiroad (Stardom y NJPW), su amiga se fue a IMPACT. Y Mickie James está agradecida de que esa fuera su elección. Puede que en estos momentos no tanto después de haber caído ante ella en Bound for Glory 2023 esta pasada noche cuando intentaba recuperar el Campeonato Mundial Knockouts, pero antes del evento compartía su agradecimiento en Under the Ring.

► Trinity eligió IMPACT

«Fue un gran movimiento, creo que fue una gran elección y encajó perfectamente para ella. Amo tanto a IMPACT y tengo mucho amor y lealtad por cómo promocionan a las mujeres y a las Knockouts, y la libertad para desarrollar tu personaje, la libertad en los estilos de lucha y el tiempo, y la verdadera igualdad en todos los aspectos. Creo que fue una gran elección para mí, y por supuesto, me sentí muy triste por estar fuera y tener que renunciar al título, pero entonces, sabía que Trinity estaba buscando su lugar y a dónde iba, solo era cuestión de tiempo para descubrir a dónde iba a llegar. Sabía que iba a destacar sin importar a dónde fuera, y estoy agradecida de que haya elegido a IMPACT porque realmente creo que es diferente a cualquier otra Knockout, y eso es algo que caracteriza al vestuario de las Knockouts, cada mujer es tan diferente y dinámica, y eso hace que haya una buena mezcla.

«Sí, estaba emocionada por verla entrar y, obviamente, cuando llegó, dejó en claro que su misión era ser campeona, lo cual no la culpo. Si no quieres ser campeona, realmente no sé qué estás haciendo, porque ese es el objetivo final, quizás eso sea una mentalidad de campeonato. En mi opinión, siempre debes querer ser la mejor, y si no estás buscando eso, estás perdiendo el tiempo, ya sea mi tiempo, el tiempo de la compañía, el tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo, y nunca debes conformarte con menos que lo mejor, y la gente realmente se ha emocionado con ella. Siento que se han enamorado de ella de una manera completamente diferente.»

También habla de que Trinity ganara el título después de que ella tuviera que renunciar a él por lesión:

«Fue un honor, fue un honor verla entrar y brillar. De hecho, tuve el alta durante un tiempo, mucho antes de regresar para IMPACT 1000. Pero estaba tan emocionada por mi amiga y verla ganar y brillar, y ver cómo el público del IMPACT Zone la abrazaba como su campeona, fue hermoso. Pero también, mientras estaba viéndola brillar con su título, fue agridulce porque estaba viendo a mi amiga brillar y resplandecer, pero aún tenía esa búsqueda de oro y esa parte de mí que me decía, ‘No perdiste eso’.

«Estuve en un verdadero momento alto después del último rodeo y estar apartada por una lesión es realmente frustrante, simplemente detuvo todo. Estaba en una situación extraña al respecto, pero regresar en IMPACT 1000, creo que lo reinició y me recordó por qué amo tanto este negocio, y la gente, y la electricidad en el edificio, y la pasión que sientes cuando estás allí afuera. Fue como ‘Oh sí, realmente amo esto mucho’.»