Mick Foley y su lista de luchas hardcore soñadas

Recientemente, Mick Foley mostró un gran cambio físico, rebajando varios kilos. Y esto lo hizo creer de nuevo que es posible volver al ring.

Dijo que si seguía bajando, a finales de 2025 iba a elegir si finalmente tendría su anhelada lucha de retiro. Pero, el Miembro del Salón de la Fama WWE, no quiere cualquier lucha de retiro, sino una lucha fiel a su estilo: hardcore, ultraviolenta o una lucha a muerte.

► Mick Foley revela sus oponentes soñados para una lucha hardcore

Por eso, recientemente, en el video podcast For The Love of Wrestling 2025, le preguntaron a Foley con qué luchadores de la generación actual cree que podría tener una buena lucha hardcore. Y estas fueron sus muy interesantes palabras:

“No solo una lucha extrema estilo deathmatch, sino que podría haber destrozado el ring con Darby Allin en una lucha regular. En cuanto a cosas salvajes, Jon Moxley y yo podríamos haber dado un espectáculo brutal.

«Con Kevin Owens, una lucha con reglas extremas, no necesariamente un deathmatch, una lucha a muerte, pero sí un combate realmente físico. No faltan opciones.

«Todavía creo que un Mick Foley de 59 años y Rhea Ripley podrían atraer en WrestleMania. O tal vez salgo en representación de Mami para buscar venganza contra Dirty Dom. Eso podría funcionar».