Donald Trump es ampliamente conocido por su carrera política, y por el hecho de que desde el próximo año será el Presidente de los Estados Unidos de Amérca, al salir victorioso en las elecciones que se llevaron a inicios de este mes, derrotando al actual mandatario, Joe Biden. Sin embargo, también ha teniedo algunas apariciones en la WWE, donde es un amigo personal de Vince McMahon y fue exhaltado al Salón de la Fama WWE en el 2013.

► Mick Foley y su experiencia con el Salón de la Fama WWE

El miembro del Salón de la Fama WWE, Mick Foley, ha sido franco sobre sus opiniones políticas, en particular su oposición a Donald Trump (y apoyo a Joe Biden en las últimas elecciones), y durante una entrevista reciente con Inside the Ropes, declaró que si bien estaba emocionado de ser parte del Salón de la Fama WWE en el 2013 y apreciaba las grandes multitudes en eventos como WrestleMania en Dallas, se sentía molesto por algunas cosas, como el hecho de que tenía que levantarse tan temprano para su ingreso al Salón de la Fama, cosa que Trump no fue obligado a hacer.

«Escuche, no quiero hablar mal del Salón de la Fama de la WWE, pero sé que lo sabe, es gracioso. No sé cuántas personas tenemos aquí, pero estoy emocionado de estar aquí, ¿verdad? Y estaba emocionado cuando tuvimos 101 mil personas en Dallas, ¿verdad? Ya sabes, mirando a mi alrededor cuando suena la música de Steve Austin, y simplemente miré a mi alrededor, todo el mundo lo estaba mirando. Lo asimilé todo porque nunca había estado delante de tanta gente antes y probablemente nunca volvería a estarlo. Lo asimilé todo. Pero la última vez que estuve frente a una multitud de esa magnitud fue en el Salón de la Fama, el día después de la inducción al Salón de la Fama, ya sabes, en la WWE en WrestleMania. Hicieron que saliera todo el mundo, y tuve una celebración posterior al espectáculo en un lugar llamado Foolies, ¿verdad? Está a tres cuadras del Madison Square Garden”.

«Sé que algunos de ustedes lo saben. Tengo un hijo, Mickey, que está en el espectro autista, y le dije a la WWE, como, ‘Él no puede viajar. Tenemos que quedarnos en Nueva York. No podemos quedarnos en Hackensack porque si pones a mi hijo en un autobús cuatro horas antes del evento, no va a estar allí. Es decir, no puede soportar multitudes y todo eso. Entonces, todos los demás tuvieron que regresar a Hackensack, y tuve una gran fiesta solo, había como 11 personas allí, ya sabes, en Foley’s. Pero tuvimos que acortar la fiesta porque tenía que ir a dormir un poco, porque tenía una convocatoria a las 7 a.m. para ensayar mi recorrido por el Salón de la Fama.

Sabes, y te juro que lo único en lo que podía pensar cuando salí allí, mientras decían «Mick Foley», y estaban tocando para 75.000 personas allí, todo lo que podía pensar era: «¿Necesitaban despertarme a las 7 a.m. para hacer esto?». Es decir, soy un autor número uno en ventas del New York Times. ¿No podrían haberme dicho sobre qué estrella pararme? Donald Trump no tenía por qué levantarse a las 7 a.m. Eso era todo lo que podía pensar. Estaba mirando a Trump como si no tuviera por qué despertarse a las 7 a.m. Así que estaba dentro, y es más que solo la horrible política, pero le guardaba rencor a Donald Trump por no tener que levantarse a las 7 a.m. cuando yo lo hice, echándome de mi propia fiesta de celebración posterior al Salón de la Fama”.